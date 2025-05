Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel trekt hoogstwaarschijnlijk nooit meer een racehandschoen aan. De Duitser werd na zijn Formule 1-pensioen eind 2022 nog een aantal keer in verband gebracht met een terugkeer, maar 'Seb' legt in de podcast Backstage Pit Lane uit dat zijn kinderen het inmiddels welletjes vinden en hem zelfs een 'raceverbod' hebben opgelegd.

Vettel maakte in 2007 een stormachtig debuut bij BMW Sauber, toen hij tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten moest invallen voor Robert Kubica, die het raceweekend ervoor zwaar was gecrasht. De Duitser werd destijds de jongste coureur ooit die een WK-punt wist te behalen. Die status werd later overgenomen door Daniil Kvyat en vervolgens door Max Verstappen. In 2008 stond ‘Seb’ voor het eerst bovenaan toen de vlag viel tijdens de Grand Prix van Italië, terwijl hij toen voor het zusterteam van Red Bull Racing reed. In 2009 sloot hij zich aan bij het topteam, en in de vier daaropvolgende seizoenen wist hij wereldkampioen te worden. In 2015 vervolgde Seb zijn carrière bij Ferrari, maar daar wist hij geen kampioenschap te winnen. In 2021 verruilde hij de Scuderia voor Aston Martin, en eind 2022 hing hij zijn helm aan de wilgen. De inmiddels 37-jarige Duitser is daarnaast ook actief met zijn ‘groene missie’, en zei bij zijn pensioen al dat deze moeilijk te combineren was met de verplichtingen in de Formule 1.

Kinderen willen dat Vettel niet meer racet

Inmiddels kijkt ‘Seb’ al zo’n drie jaar vanaf de zijlijn naar de koningsklasse en maakte hij in een podcast duidelijk dat niemand hem hoeft terug te verwachten als actieve coureur. De viervoudig wereldkampioen is namelijk volledig gewend geraakt aan het gezinsleven. “Ik denk dat het goed heeft uitgepakt [om in een ander ritme te komen]. De rust in het gezin is er nog steeds! Ik ben eraan gewend. Mijn kinderen hebben me verteld dat ik niet meer mag racen, omdat ze het zo fijn vinden dat ik er ben. Dat is natuurlijk geweldig om te horen,” aldus ‘Seb’.

Vettel als vervanger van Marko?

Hoewel Vettel dus niet meer in een racezitje zal terugkeren, is hij de afgelopen weken wel in verband gebracht met de functie die Helmut Marko momenteel bekleedt bij Red Bull Racing. De 82-jarige Oostenrijker zelf vindt Vettel een geschikte opvolger, maar benadrukte eerder al dat er nog niets concreets speelt.

