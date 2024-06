Volgens Guenther Steiner wordt Sergio Pérez steeds meer de zwakke schakel van Red Bull Racing. De voormalig teambaas van Haas stelt dat de nu de concurrenten, Ferrari en McLaren, dichterbij komen, moet het Oostenrijkse team twee sterke coureurs in dienst hebben.

Over de positie van 'Checo' is toch wel een heleboel te doen. Zo heeft de Mexicaan nog steeds geen contractverlenging getekend, maar lijkt hij wel op pole position te staan voor een zitje vanaf volgend jaar. Toch zijn de mindere dagen van 'Checo' nog altijd een probleem. In Monaco kon hij niet verder komende dan de achttiende startplek, waardoor hij in de openingsronde in het gedrang kwam en via Kevin Magnussen uiteindelijk zijn wedstrijd vroegtijdig zag eindigen.

Artikel gaat verder onder video

Rijdersduo Ferrari en McLaren

Steiner bekijkt de situatie tegenwoordig vanaf een afstandje, aangezien hij binnen de Formule 1 geen rol meer heeft. In de The Red Flags podcast legt hij uit: "Als de teams nu weer vanaf nul zouden moeten beginnen, dan zou Red Bull denk ik niet winnen [constructeurskampioenschap red.]." In zijn ogen is Pérez daar op dit moment niet goed genoeg voor, zeker niet als dat vergeleken wordt met het rijdersduo van McLaren of Ferrari. "Checo is natuurlijk niet slecht, maar de anderen zitten dicht bij elkaar", zo stelt hij.

Pérez zwakke schakel?

Red Bull had de kans om anderen aan zich te binden, maar die opties worden ook steeds minder. "Alexander Albon was een optie, nu heeft hij al getekend bij Williams. Nu Red Bull niet meer de grote overmacht heeft, heb je eigenlijk twee rijders nodig die punten gaan scoren. Charles Leclerc en Carlos Sainz hebben nu allebei gewonnen en McLaren heeft Oscar Piastri. Die wist tweede te worden in Monaco en deed het fantastisch. Over Lando Norris bestaan inmiddels geen twijfels meer", zo legt Steiner uit. Red Bull moet in de ogen van Steiner goed gaan nadenken over dat tweede zitje: "Misschien dat Red Bull nog van gedachte verandert, maar op Carlos na, zijn er eigenlijk weinig andere opties."

Gerelateerd