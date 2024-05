Max Verstappen werd tijdens de persconferentie na zijn overwinning in de F1 Sprint in Miami wederom gevraagd naar de rommelingen bij Red Bull Racing. De Nederlander laat blijken dat hij het ondertussen wel een beetje zat aan het worden is.

De onrust bij de energiedrankfabrikant begon een aantal maanden geleden. Daarbij staan de beschuldigingen richting teambaas Christian Horner vanwege ongepast gedrag jegens een vrouwelijke collega centraal. Adrian Newey, de hoofdontwerper en chief technology officer van het team en het meesterbrein achter de dominante auto's waarmee Sebastian Vettel en Verstappen wereldkampioenschappen hebben gewonnen, kondigde eerder deze week officieel zijn afscheid aan en dat zou te maken hebben met de machtsstrijd binnen Red Bull. Verstappen wordt ook vaak naar de situatie binnen het team gevraagd. Er zijn geruchten dat hij een overstap naar Mercedes overweegt.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen niet helemaal tevreden ondanks zege in Sprint: 'Red Bull heeft werk aan de winkel'

Red Bull werkt aan stabiele omgeving

Een journalist van NBC zei bij de persconferentie dat de rommelingen bij Red Bull duidelijk geen effect hebben op zijn prestaties op de baan, maar hij vroeg Verstappen of het wel effect op hem heeft op persoonlijk vlak. "Ik ben hier gewoon om te racen en om proberen te winnen," antwoordde de Limburger duidelijk. "Natuurlijk is het belangrijk om je goed te voelen en een stabiele omgeving te hebben. Daar werken we aan en ik weet zeker dat we dat kunnen krijgen. Zoveel dingen zijn gezegd. Ik ben al deze vragen aan het beantwoorden letterlijk sinds maart, februari... einde van februari? Ik weet niet eens wat ik er verder over moet zeggen. We proberen ons gewoon als team te concentreren op de prestaties van de auto. Tot dusver heeft het daar geen impact op gehad en daar ben ik erg blij om."

OOK INTERESSANT: Red Bull-CEO Mintzlaff haalt uit naar Wolff: 'Verstappen? Focus je op je eigen problemen'

Verstappen vervolgde over hoe de auto presteerde op het Miami International Autodrome na de vraag of het winnen van de Sprint met drie seconden voorsprong hem zelfvertrouwen geeft, ondanks zijn klachten over de bandenslijtage en de balans van de RB20: "Ja, ik hoop dat dit worse case scenario is, laten we het zo noemen. Ik ben namelijk niet echt blij met het gevoel van de auto. Er is dus zeker ruimte voor verbetering en hopelijk kunnen we dat al in de kwalificatie vinden."

Gerelateerd