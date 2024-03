In beeld: Zo ziet de verbouwing van het Circuit de Barcelona-Catalunya eruit

Het Circuit de Barcelona-Catalunya wordt flink onder handen genomen. Hoewel onlangs de aankondiging kwam dat de Spaanse Grand Prix vanaf 2026 in Madrid wordt verreden, investeert het circuit in Catalonië zo'n 50 miljoen euro om de baan, maar vooral de faciliteiten, een facelift te geven.

De beleidsbepalers van de Formule 1 leggen zich vandaag de dag meer toe op stratencircuits, dan op traditionele banen. Het Circuit de Barcelona-Catalunya werd in 1991 opgeleverd en is sindsdien vaste prik op de kalender geworden. Daarnaast heeft het circuit veelvuldig gediend als testbaan, tijdens de testdagen. Die eer ligt inmiddels in Bahrein, maar onlangs werd er gesuggereerd dat de testdagen in de toekomst wellicht weer in Barcelona worden gehouden.

Verbouwing

Hoewel de toekomst in de Formule 1 dus nog niet helemaal zeker is, komen er natuurlijk ook andere raceklassen naar het circuit toe. De baan gaat op de schop en ook de faciliteiten worden meegenomen. Het dertig jaar oude circuit wordt voorzien van een nieuw pitlane gebouw, met een extra verdieping. Daarmee worden er duizenden vierkante meters extra gecreëerd, die tijdens een Formule 1-weekend zullen worden gereserveerd voor de hospitality units en de VIP-ruimtes.

Rooftop

Het meest opvallende gebouw zal een compleet nieuw complex zijn wat ter hoogte van bocht tien wordt opgebouwd. Daar zal een zogeheten 'rooftop' in aanbouw zijn. Dit complex zou twee verdiepingen tellen en verbindt het stadiongedeelte met de paddock achter het hoofdgebouw. De bedoeling is dat de grootste werkzaamheden achter de rug zijn als de MotoGP eind mei langskomt. De rooftop zal eind juni pas worden geopend en dat is precies op het moment dat de Formule 1 haar Grand Prix er zal houden.

