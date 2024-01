Deze week werd bekend dat de Grand Prix van Madrid vanaf 2026 op de kalender zal staan en een contract van tien jaar heeft gekregen. Het is nu duidelijk geworden waarom F1 heeft besloten nog een circuit toe te voegen aan de kalender. De voornaamste reden? Geld.

De ogen waren, na het nieuws rondom de race in Madrid, vervolgens meteen gericht op Barcelona, waar de Grand Prix van Spanje tot eind 2026 wordt verreden. De kritiek op het toevoegen van Madrid aan de kalender was groot, aangezien het weer om een stratencircuit ging in een grote stad. Zowel de fans als de coureurs hebben liever dat de traditionele circuits blijven, maar gezien het financiële verschil tussen wat Madrid en Barcelona betalen voor een jaar F1 kan de trend van meer straatraces in de koningsklasse zomaar eens een vervolg krijgen.

Madrid rekent het dubbele af

Marca weet te melden dat Madrid twee keer zoveel zal betalen als Barcelona momenteel doet om F1 in haar stad te laten racen. Volgens de Spaanse krant heeft Madrid veel geld neergelegd om de Formule 1 naar de straten van de hoofdstad van Spanje te halen. In totaal zou het gaan om 48 miljoen euro per jaar. Aangezien het contract voor tien jaar geldig is, gaat dit dus om 480 miljoen euro in totaal. Ter vergelijking: het Circuit de Barcelona-Catalunya heeft 26 miljoen euro per jaar betaald afgelopen jaren om de Formule 1 te mogen verwelkomen in Catalonië. Madrid zou dus het dubbele per jaar betalen.

Doet Barcelona water bij de wijn?

Op de korte termijn zal Circuit de Barcelona-Catalunya zich geen zorgen hoeven te maken, aangezien het contract nog loopt tot eind 2026. Volgens zowel de voorzitter van het circuit als F1 CEO Stefano Domenicali zijn er gesprekken gaande over het verlengen van het contract. Gezien het verschil in geld per jaar zal de organisatie wel behoorlijk wat water bij de wijn moeten doen. Als de Europese races dit al willen betalen voor de Formule 1, zullen steden uit de Verenigde Staten, het Midden-Oosten en andere landen dit zeker willen doen. Kortom: als F1 niet nog een historisch circuit kwijt wil raken, zal Barcelona meer geld over moeten hebben voor een race.