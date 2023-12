Lars Leeftink

Max Verstappen is tussen februari en eind november vooral bezig met het F1-seizoen, op uitzondering van de zomerstop in augustus na. Buiten F1 om heeft Verstappen genoeg hobby's waar hij zich mee vermaakt.

Verstappen maakte zijn debuut in F1 tijdens het seizoen 2015 namens Toro Rosso en zou tijdens het seizoen 2016 al de overstap maken naar Red Bull Racing. Verstappen zou tijdens de seizoenen daarna veel zeges boeken en podiumplekken veroveren, maar om de titel strijden zat er lang niet in. In 2021 kreeg Verstappen zijn eerste kans, een kans die hij meteen zou pakken. De Nederlander versloeg Lewis Hamilton tijdens het meest spectaculaire seizoen in de recente geschiedenis van de sport. In 2022 en 2023 domineerde Verstappen vervolgens met Red Bull, seizoenen waarin hij meerdere records op zijn naam zou schrijven. Zowel in 2022 als in 2023 werden Verstappen en Red Bull met overmacht kampioen bij de coureurs en constructeurs. Toch heeft Verstappen buiten zijn werk ook nog zat andere dingen die hij graag doet.

Simracen

Verstappen is gek op racen, iets wat geen verrassing zal zijn. Het zal dan tevens ook geen grote verrassing zijn dat Verstappen buiten F1 nog flink wat uren maakt als simracer. De Nederlander komt, vaak namens Team Redline, in actie als simcoureur. Dit is dan vooral tijdens endurace races zoals de virtuele 24 uur van Le Mans, 24 uur van de Nürburgring en nog veel meer races. Zeker de race van dit jaar tijdens de virtuele 24 uur van Le Mans zullen veel mensen zich nog wel kunnen herinneren. Toen viel Verstappen uit wegens technische problemen, waarna de Nederlander zich niet meer in kon houden. Daarnaast rijdt hij ook vaak met vrienden en streamt de Nederlander veel.

Familie

Zoals voor veel mensen het geval is, is familie voor Verstappen ook erg belangrijk. De Nederlander is niet enorm actief op social media, maar vriendin Kelly Piquet wel. Vooral via haar account is te merken dat Verstappen, zeker buiten raceweekenden en in de zomerstop en winterstop, veel tijd doorbrengt met de familie van Piquet. Dit doet hij in combinatie met zijn eigen familie. Vader Jos Verstappen, moeder Sophie Kumpen en zusje Victoria Verstappen spelen een belangrijke rol rondom feestdagen en vakanties. Ook vrienden zoals Lando Norris en DJ Martin Garrix zijn vaak in de buurt van Verstappen te vinden buiten raceweekenden om.

Andere sporten en challenges

Wie Red Bull Racing op social media volgt, weet dat het team behoorlijk actief is als het aankomt op het bedenken van andere sporten en challenges voor haar coureurs. Verstappen en Sergio Perez, maar ook AlphaTauri-coureurs Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo, worden vaak uitgedaagd om door middel van andere raceauto's of zelfs compleet andere sporten zich te vermaken en uitdagingen aan te gaan. Verstappen zegt er zelf over dat hij het leuk vindt om te doen en zich er telkens weer mee vermaakt omdat Red Bull originele dingen bedenkt. Ook in zijn vrije tijd doet Verstappen veel aan andere sporten, zowel op het water (jetski's) als op land. Op deze manier heeft Verstappen ook wat afwisseling tijdens het F1-seizoen.