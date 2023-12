Lars Leeftink

Timo Glock, voormalig F1-coureur, is van mening dat de kalender van de koningsklasse al aan het maximale aantal races zit. Wat hij zag na het laatste weekend van 2023 in Abu Dhabi bewees dit, aldus de Duitser. Glock zag alleen maar mensen die ziek waren toen het seizoen in november ten einde kwam.

De kalender in F1 is al jaren onderwerp van gesprek. De sport is sinds eind 2021 en de komst van Max Verstappen steeds populairder geworden, waardoor meerdere landen interesse hebben in het organiseren van een race. Voor nu is de limiet 24 races, maar dit kan in de toekomst gaan veranderen. Volgend jaar staan er al 24 races op het programma tussen begin maart en begin december, waardoor er een paar triple headers en flink wat double headers zullen zijn. Tijdens voorgaande jaren was 24 races ook al het doel, maar dit lukte niet door het wegvallen van de Grand Prix van China. Coureurs, teams en medewerkers van de FIA en F1 zullen op januari en een groot deel van augustus en december na het hele seizoen druk zijn en meerdere keren op bijna elk continent van de wereld komen.

Glock zag alleen maar zieke mensen

Tegenover BettingSites zegt Glock dat hij zich zorgen maakt over wat hij in Abu Dhabi aan het einde van het seizoen heeft gezien. De Duitser schrok van hoe iedereen compleet kapot was na de laatste race van het seizoen. "De limiet moet echt op 20 of 21 races zitten. Vergeet niet dat er voor het seizoen ook nog een test in Bahrein is. Voor de monteurs is dat gewoon heel slopend. Ik heb niemand ontmoet in Abu Dhabi die niet ziek was. Na de problemen op de vrijdag in Vegas, wat resulteerde in een lang weekend, vloog iedereen van het koude Vegas naar Abu Dhabi waar het 30 graden was en iedereen airco’s had in de kamer."

Probleem voor medewerkers teams

Glock denkt vooral dat het seizoen dankzij het aantal races veel impact heeft op medewerkers van de tien teams die niet in de auto zitten. Voor de coureurs is het zwaar, maar voor de overige medewerkers nog zwaarder. "Na zo’n lang seizoen is dat gewoon te veel. Het is een risico voor de coureurs, maar die kunnen in een privéjet stappen en herstellen. De mensen van het team werken het hele weekend, halen de auto uit elkaar, springen in een vliegtuig naar de volgende race om dan de auto weer in elkaar te zetten. Dat vraagt het meest van hen."