Lars Leeftink

Woensdag 27 december 2023 17:53 - Laatste update: 17:57

Het F1-seizoen 2023 ligt al meer dan een maand achter ons en het nieuwe seizoen zal eind februari beginnen met de testdagen. De afgelopen twee seizoenen konden fans via F1 TV en Viaplay live naar alle sessies kijken. Waar kan dit in 2024?

Tot eind 2021, toen Max Verstappen wereldkampioen werd, was Ziggo Sport jarenlang de plek voor F1-fans om samen met F1 TV de koningsklasse in Nederland te kunnen zien. In 2022 nam Viaplay vervolgens de rechten van F1 over, net zoals het dat deed wat betreft de voetbalcompetities Premier League en Bundesliga en het darten. De overgang leverde veel kritiek op, kritiek die in 2023 nog steeds te horen is.

2024

Daar waar er in 2023 nog wel wat veranderen waren in de koningsklasse, zal dit in 2024 wat minder het geval zijn. Er zullen 24 races gereden worden, met de terugkeer van de Grand Prix van China en tevens de Grand Prix van Emilia-Romagna die weer terug te vinden is op de kalender. Alle coureurs die het seizoen 2023 afgesloten hebben in F1, zullen ook in 2024 weer terug te vinden zijn in de koningsklasse. Ook qua reglementen gaat er niet veel veranderen. De vraag is dan of er qua uitzendrechten in Nederland wel veranderingen zijn.

Waar kijken Nederlandse F1-fans in 2024 de sessies?

F1 TV zal voor alle Nederlandse F1-fans in 2024 gewoon weer beschikbaar zijn. Hier kunnen alle sessie live met verschillende commentators uit verschillende landen in zijn geheel bekeken worden. Daarnaast zal de Grand Prix van Nederland live op NOS te zien zijn, terwijl daar ook na elke race samenvattingen worden uitgezonden. Ziggo Sport zal met het Race Café wederom ook aandacht besteden aan de koningsklasse, met tijdens elk raceweekend ook samenvattingen van de kwalificatie en de race. Ondanks alle klachten en de financiële problemen zullen de fans echter alle sessies, inclusief de testdagen in Bahrein, toch weer live kunnen bekijken bij Viaplay. Voor het derde seizoen op rij zal de streamingdienst dus de touwtjes in handen hebben, met naast de sessie ook allerlei programma's en documentaires om de fans te vermaken.