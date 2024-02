EA Sports heeft een trailer en de lanceerdatum van F1 24 geopenbaard. De trailer duurt niet veel langer dan een halve minuut, maar in deze halve minuut wordt veel duidelijk.

EA Sports zorgt, samen met Codemasters, al jaren voor de grootste Formule 1-game van de wereld. Sinds een paar jaar is er ook een F1 Manager game, maar de F1 game van EA Sports blijft bij de fans de meest populaire. De game kwam in het verleden eigenlijk altijd uit in de maanden juni, juli of augustus. In de game is het onder meer mogelijk om een team onder je hoede te nemen of zelf een team op te zetten en te managen, terwijl je ook een carrière kunt beginnen als coureur en online kunt racen.

F1 24

F1 24 wordt wederom door EA Sports en Codemasters op de markt gebracht en zal veelal dezelfde features hebben. In april gaat er een uitgebreide uitleg komen met meer informatie, maar naast de korte trailer is de belangrijkste informatie voor nu dat de game een stuk eerder uit gaat komen op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, en PC dan voorgaande jaren. Vanaf 31 mei kunnen de fans al aan de slag met de game. Er is een normale editie en een 'Champions Edition', met "twee nieuwe F1-iconen, 18.000 Pitcoin en een F1 World Bumper Pack met middelen voor single- en multiplayer-evenementen. Ze krijgen ook tot drie dagen eerder toegang vanaf 28 mei, en alle voorbestellingen worden geleverd met een bonus VIP Podium Pas." Er zou "een volledig herziene carrièremodus, een nieuw EA Sports Dynamic Handling-systeem en nog veel meer" in de game zitten.

#F124 🟣📅 May 31



Pre-order today and get closer to the grid with immediate access to select 2024 team liveries in #F123 https://t.co/GmTjjE0Xvc



Full reveal in April. pic.twitter.com/0w7XqaPrr6 — EA SPORTS™ F1® (@EASPORTSF1) February 27, 2024

