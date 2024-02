Helmut Marko is van mening dat Ferrari de grootste uitdager van Max Verstappen en Red Bull Racing is als komend weekend het F1-seizoen 2024 begint en het team op jacht gaat naar de vierde titel bij de coureurs en derde titel bij de constructeurs op rij.

In gesprek met Kleine Zeitung laat Marko, al jaren adviseur van Red Bull, weten dat het doel van het team ook in 2024 hetzelfde is als in 2022 en 2023. "Ons doel is de vierde wereldtitel [voor Verstappen], dat is duidelijk. Het hele plaatje lijkt te kloppen. Max is nog beter geworden, voor zover dat nog mogelijk is.” Daarnaast bleek ook de auto, die ten opzichte van 2023 wat veranderingen heeft doorgemaakt, meteen betrouwbaar te zijn en goed te werken. Verstappen had zelfs niks om over te klagen na de testdagen vorige week in Bahrein.

Ferrari grootste uitdager?

Marko heeft afgelopen week met interesse naar die testdagen in Bahrein gekeken, die van 21 tot en met 23 februari werden gehouden. Na die drie dagen was de algemene conclusie dat Ferrari de grootste uitdager van Red Bull gaat zijn tijdens de eerste paar races. Marko is het eens met deze conclusie. "Ferrari is dichter in de buurt gekomen, in de kwalificatie zitten ze misschien zelfs op gelijke hoogte. Dat is ook de kracht van Leclerc, hij is misschien wel de beste kwalificatie-rijder. Op een circuit als Monte Carlo is het moeilijk als je niet vooraan staat."

Niet zo dominant als 2023

Vorig jaar had Red Bull geen enkele concurrentie en won het team 21 van de 22 races, waarvan er negentien door Verstappen werden gewonnen. Alleen de Grand Prix van Singapore werd niet gewonnen door het team dat kampioen werd bij de coureurs en constructeurs. Volgens Marko gaat het in 2024 niet zo makkelijk zijn als in 2023 het geval was. "Ik verwacht dit jaar niet hetzelfde niveau van soevereiniteit als vorig jaar, ook al ligt de wereldtitel duidelijk binnen handbereik.”

