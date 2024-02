Marko laat zich uit over potentiële teamgenoot Verstappen: 'Sainz of Albon?'

Max Verstappen rijdt dit seizoen sowieso nog met Sergio Pérez aan zijn zijde, maar richting volgend jaar is het nog alles behalve zeker wie er naast de regerend wereldkampioen mag instappen. Dr. Helmut Marko laat doorschemeren dat er verschillende kanshebbers zijn, al lijken de meest genoemde namen [in de media] niet bovenaan zijn lijstje te staan.

Het belooft een ware stoelendans te worden dit jaar in de Formule 1. Meerdere coureurs hebben een aflopend contract en Lewis Hamilton gaf kortgeleden al het startschot door zijn vertrek bij Mercedes aan te kondigen. Hierdoor bracht hij eigenhandig de carrousel aan het draaien, want door zijn aankondiging weet nu ook Carlos Sainz al dat hij op zoek moet naar een nieuw stoeltje. Veel coureurs richten hun pijlen op het topzitje bij Red Bull Racing, naast Verstappen. Omdat ook Pérez nog geen contract heeft voor 2025, is zijn stoeltje misschien wel de meest begeerde plek van dit jaar. Er worden dan ook veel coureurs in verband gebracht met een potentiële overstap naar Red Bull Racing en Marko laat zich daar nu over uit.

Artikel gaat verder onder video

Pérez blijft in beeld als Red Bull-coureur voor 2025

Marko begint met het gegeven dat Pérez 'gewoon' een serieuze optie is om ook in 2025 plaats te nemen in de Red Bull. De enige voorwaarde is dat hij zijn prestaties van vorig jaar minimaal weet te herhalen. "Checo moet consistent presteren. Het is duidelijk dat hij niet altijd op het niveau van Verstappen kan rijden. Als hij tweede wordt in het wereldkampioenschap en één of twee overwinningen pakt, is hij zeker een optie voor 2025", zo meldt de man uit Graz aan het Oostenrijkse Kleine Zeitung. Volgens Marko heeft Pérez het voordeel dat hij een "absolute teamspeler" is, iets dat belangrijk is wanneer iemand naast Verstappen komt rijden.

Ricciardo en Tsunoda kanshebbers om door te stromen

Volgens Marko is het stoeltje naast Verstappen "zeer gewild", maar ook een groot risico, omdat niemand lijkt te kunnen tippen aan de Nederlander. "En dat kan demotiverend werken", zo weet ook de Red Bull-topman. Marko kijkt dus goed naar wie hij naast Verstappen gaat zetten. Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda zijn allebei in beeld, zo bevestigt hij. "Voor beiden gaat het niet alleen om in de Formule 1 te blijven, maar ook om de mogelijkheid om door te stromen naar Red bull Racing. Dit geldt voor degene die dit seizoen duidelijk weet te domineren binnen het team", zo geeft Marko beide Racing Bulls-coureurs een duidelijke opdracht mee.

Tsunoda (links) en Ricciardo (rechts) zijn in beeld bij Red Bull Racing

Marko laat zich uit over externe opties Albon en Sainz

Maar naast Ricciardo en Tsunoda worden er in de media ook veel andere namen genoemd. Zo passeren de namen van Alexander Albon (Williams) en Carlos Sainz (Ferrari) meermaals de revue. Beiden lijken op dit moment geen serieuze optie te zijn voor Red Bull. "Albon is geen issue voor ons, hij heeft een contract tot 2025 en Sainz wil waarschijnlijk eerder een beslissing nemen dan wij", zo zegt Marko, die daaraan toevoegt dat Red Bull in principe pas "na de zomerstop" een knoop doorhakt over het stoeltje naast Verstappen.