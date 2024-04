De sprintrace in China werd zaterdagochtend een prooi voor Max Verstappen, al was het vooral achter de Nederlander flink te doen. Het team van Ferrari kreeg het met elkaar aan de stok op het circuit en Charles Leclerc is niet te spreken over de acties van teammaat Carlos Sainz.

De Grand Prix van China staat op zondag op het programma, maar voordat we écht gaan racen, was het op zaterdag tijd voor de sprintrace. Lando Norris was de grote man op vrijdag door in de barre omstandigheden van Shanghai de pole position op te eisen. Lang kon de McLaren-coureur niet genieten van zijn goede uitgangspositie, want bij de start viel hij veel plekken terug en ging Lewis Hamilton naar de leiding. Fernando Alonso zat daarachter, maar hij viel uiteindelijk ook terug. Het was Verstappen die uiteindelijk de race wist te winnen.

Verwijt vanuit Leclerc

Zoals gezegd vond het spektakel vooral achter de Nederlander plaats. Een deel daarvan zat hem in het gevecht tussen Leclerc en de bij Ferrari vertrekkende Sainz, die op dit moment weinig trek lijkt te hebben in het gehoorzamen naar de pitmuur en simpelweg de snelste Ferrari-coureur op dit moment lijkt. Het zorgde voor de nodige hachelijke momenten en de kemphanen leken elkaar zelfs even te raken. Na afloop was de Monegask op de boardradio niet te spreken over zijn kompaan en verweet hij Sainz zelfs harder tegen hemzelf te racen dan tegen de rest: "Laten we praten. We vechten steeds meer, hij vecht harder tegen mij dan tegen de rest", zo zei Leclerc.

Sainz over de limiet

Na afloop van de sprintrace verschijnt Leclerc, die even de gelegenheid heeft gehad om af te koelen, voor de camera: "Volgens mij was het behoorlijk agressief. Het moment met Carlos was een beetje agressief. Ik vind dat Carlos vandaag over de limiet heenging", zo gaat hij verder in zijn vete tegen Sainz. "In het verleden hadden we wel eens gevechten waarin ik over de limiet ging, maar ook hij soms over de limiet ging. Vandaag was het zijn fout. We moeten erover praten, zoals we altijd doen." Zorgen maken om die gesprekken, doet Leclerc zich niet: "Ik heb een geweldige relatie met Carlos. Daar maak ik me niet druk om. Ik denk dat we het heel snel hebben opgelost", besluit hij positief.

