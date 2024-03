De teambaas van het Visa Cash App RB-team, Laurent Mekies, stelt in gesprek met de Italiaanse tak van Motorsport.com dat de VCARB01 nog het minste weg heeft van de RB19 van vorig jaar en vindt het geklaag over de samenwerking tussen zijn team en Red Bull Racing een beetje overdreven.

De afgelopen maanden was het vooral Zak Brown die zich zorgen maakte over de samenwerking tussen de twee teams. Hij stelde dat het ongebruikelijk is dat er in de topsport één eigenaar is, die over twee teams beschikt. Daarnaast wees hij op het stemgedrag van het zusterteam van Red Bull Racing, dat eigenlijk altijd in lijn ligt met het topteam, ook als dit tegen het eigen belang zou zijn. Volgens Brown heeft zo'n soort constructie niets te zoeken in de Formule 1.

'Onze auto is niet de Red Bull van vorig jaar'

De angst was dat de bolide van het Italiaanse zusterteam veel weg zou hebben van de RB19, maar Mekies maakt zich nergens zorgen over. "Onze auto is niet de Red Bull van vorig jaar, dat is hij gewoon niet en als iemand zin heeft om de auto technisch te gaan analyseren, zullen ze zien dat dat zo is." Mochten er overigens wel onderdelen op de VCARB01 zitten die lijken op de kampioenschapswagen van vorig jaar, dan kijkt hij daar ook niet van op. "Al onze rivalen hebben geprobeerd inspiratie op te doen door naar de RB19 te kijken. Wij hebben dat ook gedaan, maar we weten uit de geschiedenis van de Formule 1 dat kopiëren niet erg is. We zien het zelfs vandaag de dag nog in de paddock, geen twee auto's zijn identiek of lijken zelfs maar in de buurt daarvan te komen, en ik wil daaraan toevoegen dat ik na het zien van alle eenzitters in de pitstraat kan zeggen dat wij visueel gezien bij degenen horen die het minst op de RB19 lijken."

Brown vergeet eigen samenwerking met Mercedes

Dat zusterteams of teams die onderdelen kopen bij een topteam, ook altijd meestemmen met dat topteam, is in de ogen van Mekies niet vreemd. "Ik denk dat we in de afgelopen 30 jaar altijd hebben gezien dat teams met dezelfde power unit op één lijn zaten als het ging om stemmen in de commissie. Ik bedoel daarmee dat de band die voorkomt uit het leveren van power units uiteindelijk hetzelfde is als de band die voorkomt uit een gemeenschappelijk eigendom." Mekies stelt dan ook dat de samenwerking simpelweg gewoon volgens het boekje verloopt en bovendien hebben de teams akkoord gegeven voor zo'n constructie. "Ik zeg alleen dat de laatste Concorde Agreement drie jaar geleden besproken en goedgekeurd is. Ik weet niet wat er in deze periode veranderd is", aldus Mekies.

