De 22-jarige Liam Lawson liet vorig jaar als invaller van Daniel Ricciardo zien dat hij het niveau van de koningsklasse aan kan, maar zit in 2024 nog steeds langs de zijlijn. Dr. Helmut Marko vindt dat uitzonderlijke talenten altijd een plekje in de Formule 1 moeten hebben, maar de Nieuw-Zeelander zit nog altijd zijn kans af te wachten.

Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo knokken met elkaar voor een zitje bij Red Bull Racing in 2025 en het kan ook altijd nog zo zijn dat het Oostenrijkse team de deal met Sergio Pérez verlengt. Lawson kon vorig seizoen in de spaarzame invalbeurten prima mee met zijn Japanse teamgenoot en Ricciardo lijkt zijn oude topvorm in 2024 nog niet te kunnen bereiken. Het zijn signalen die hoopgevend zijn voor Lawson, al had hij het natuurlijk liever op eigen kracht bereikt.

Uitzonderlijk talent

In gesprek met Speedweek legt Marko uit dat hij potentie ziet in Lawson, maar waarom hij dan niet nu al in een Formule 1-stoeltje zit, daar wijdt hij niet over uit. De tachtigjarige Oostenrijker neemt het debuut van Oliver Bearman als voorbeeld. "Bearman, maar ook onze Liam Lawson van vorig seizoen – of Pedro Acosta in de MotoGP gisteren – laten zien wat werkelijk uitzonderlijke talenten zijn. Natuurlijk, vandaag zijn de jongens allemaal goed voorbereid als ze hogerop komen. Maar alleen als iemand echt goed is, kan hij vanaf het begin zulke prestaties bereiken", zo wijst hij naar Bearman.

Lawson zal voorlopig geduldig moeten zijn en zal moeten hopen dat Ricciardo of Tsunoda in de fout gaan, waardoor hij een kans krijgt. Marko heeft in verleden rigoureuze beslissingen genomen en Lawson komt weliswaar voor in de langetermijnplannen van Red Bull, maar zal hopen op een kans in 2024.

