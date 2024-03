Volgens voormalig Formule 1-teambaas Eddie Jordan valt het vooral de concurrenten van Red Bull Racing te verwijten dat we zo nu en dan naar een voorspelbare race zitten te kijken. De Ier vermoedt dat alleen wat betrouwbaarheidsproblemen nog roet in het eten kunnen gooien, want van de andere coureurs hoeven we het volgens hem niet te verwachten.

Voor regerend kampioen Max Verstappen is het 2024-seizoen uitermate goed begonnen. De Nederlander kan alweer twee vinkjes zetten in het huidige jaar, want op het puntje voor snelste raceronde na, in Djedda, heeft de Limburger de volle buit te pakken. Van tevoren hadden de concurrenten gehoopt iets dichter in de buurt te zitten van de Oostenrijkse brigade en hoewel Sergio Pérez een minder groot gat trekt als zijn teamgenoot, is de overmacht van de RB20 wel duidelijk te zien.

Concurrentie zit in andere competitie

In de Formula for Success-podcast bekijkt Jordan de concurrentie en stelt dat Verstappen zijn zaakjes goed voor elkaar heeft. "Zo'n vier weken geleden dachten we nog dat McLaren een kans zou hebben en dat ze wellicht iets achter de hand hielden tijdens de launch, maar in als we heel eerlijk zijn, dan zitten zij ook niet in dezelfde competitie als Red Bull."

Ferrari is enige uitdager

Als hij dan toch een mogelijke rivaal moet aanwijzen, dan komt Jordan uit bij Ferrari. "We moeten de credits geven aan Fred Vasseur bij Ferrari. Hij zit natuurlijk de dagen af te tellen voordat Lewis aansluit. Lewis is denk ik al moedeloos geworden door de staat waarin Mercedes nu verkeerd. Het is eigenlijk precies hetzelfde als vorig seizoen. Ze kende een dramatische start en ze zijn Verstappen nu al uit het oog verloren in het kampioenschap. Verstappen staat al op 51 punten, dat is belachelijk. Ik denk dat alleen Ferrari een serieuze dreiging kan zijn voor Red Bull."

