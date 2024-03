Afgelopen maandag was Toto Wolff in Imola om een paar testronden in een Mercedes AMG GT3 af te leggen. Dat ging niet helemaal feilloos en de teambaas van Mercedes kwam zelfs even tegen de muur aan. In gesprek met OE24 verklaart hij dat er niets met hem aan de hand is, behalve dan misschien een deukje in zijn ego.

Het voorval gebeurde tijdens een testdag waar de zeventienjarige Kimi Antonelli ook bij aanwezig was. Wolff schroefde het tempo steeds verder op, op een vochtige baan. Dat ging mis, want in Rivazza raakte de Oostenrijker de controle over het stuur kwijt. Uiteindelijk kwam hij in de muur terecht en Wolff wijst naar een aantal problemen met de traction control, waardoor het heeft kunnen gebeuren. Ook moet hij toegeven dat hij misschien beter is als teambaas, dan als coureur.

'Rijvaardigheid niet ideaal'

Wolff moet achteraf toegeven dat hij het racen misschien betere aan anderen kan overlaten en erkent: "Mijn rijvaardigheid is momenteel niet ideaal. Tijdens onze test in Imola had ik een probleem met de tractiecontrole en raakte ik na twee ronden de muur." Mercedes bevestigde dat het slechts om het 'kussen' van de muur ging en ook Wolff erkent: "Ik ben in orde."

Te veel druk op Antonelli gelegd

Het was overigens niet zonder reden dat Wolff in Imola was. Antonelli moest namelijk na school testminuten maken. Het talent dat dit jaar in de Formule 2 uitkomt, wordt al gebombeerd tot nieuwe 'Max Verstappen'. Toch moet Wolff toegeven dat die druk opleggen misschien niet helemaal eerlijk is en dat hij daar zelf ook aan heeft bijgedragen. "Ik ben waarschijnlijk schuldig omdat ik te veel over Kimi heb gepraat, want hij is pas 17, hij sprong in de F3 en gaat naar de F2. Hij moet leren, hij moet meer, laten we zeggen, in de schaduw staan ​​om zich te kunnen ontwikkelen, te begrijpen wat hij moet doen en of hij in de Formule 1 zal rijden als alles volgens plan verloopt, maar ik weet niet of dat is volgend jaar of dat het bij ons is of bij iemand anders", aldus Wolff bij Formula1.com.

