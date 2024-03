In tegenstelling tot wat er eerder naar buiten kwam, lijkt Ferrari zich toch niet te bemoeien met de kopstukken van Red Bull Racing. De afgelopen weken leek het erop of de Italiaanse renstal, maar ook Mercedes handenwrijvend naar de onrust van Red Bull keken, in de hoop een aantal prominente figuren over te nemen.

Het team van Christian Horner voert op allerlei gebieden de boventoon in 2024. Op het sportieve vlak regeert de constructeurskampioen van 2023 ook dit seizoen. In 2024 wist het team namelijk al tot twee keer toe een één-tweetje op het bord te zetten. Op organisatorisch gebied is het echter wel wat onrustig. Zo is er een strijd aan de gang om de macht binnen het team op te pakken. In al die heisa leek het erop of prominenten medewerkers hun heil elders zouden gaan zoeken, maar volgens Motorsport.com hoeven Red Bull-fans zich geen zorgen te maken over een eventuele leegloop.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Aston Martin alternatief voor Verstappen bij vertrek als Mercedes voor Antonelli wil gaan'

Kopstukken Red Bull Racing

Eerder kwam La Gazzetta dello Sport met de aankondiging dat Ferrari personeelsleden van Red Bull op het oog had. On-track Aerodynamic Development Manager David Morgan zou in de belangstelling staan van Ferrari, net als Ben Waterhouse hoofd van de performanceafdeling en Alessandro Germani, hoofd van Aerodynamic Development. Toch leken de pijlen voornamelijk gericht te zijn op ontwerper Adrian Newey, die in zijn Formule 1-loopbaan verantwoordelijk is voor twaalf constructeurskampioenschappen en dertien titels bij de coureurs.

Ferrari, söylenenlerin aksine Red Bull'daki büyük isimlerle görüşmelerde bulunmuyor.



Frederic Vasseur göreve geldiği andan itibaren takım içerisinde kapsamlı analizler yaptı ve gelecek için hangi pozisyonlara yeni isimler getirilmesi gerektiğini belirledi. — Kemal Şengül (@KemalSengulll) March 14, 2024

OOK INTERESSANT: 'Red Bull gaat plan met Newey niet aanpassen: Brit tijdens GP Japan weer aanwezig'

Ferrari bemoeit zich niet met Red Bull

In tegenstelling tot wat het Italiaanse medium eerder verklaarde, meldt F1-journalist Kemal Şengül dat er geen spraken is van interesse in de namen die in media rondzingen. Red Bull hoeft dus niet te vrezen voor een vertrek van Newey en consorten. Teambaas Frédéric Vasseur is weliswaar bezig om Ferrari te versterken, maar zou hele andere namen op het oog hebben. De huidige performance director van Mercedes zou namelijk op weg zijn naar Ferrari. Loïc Serra zou in april zijn taken neerleggen bij de brigade om vervolgens zijn tijd vrij te maken voor de gardening leave.

Gerelateerd