Dankzij de afwezigheid van Adrian Newey tijdens de F1 Grand Prix van Australië volgende week en de crisis omtrent de beschuldigingen aan het adres van teambaas Christian Horner waren er geruchten en twijfels over de toekomst van de ontwerper bij de regerend kampioen. Dit lijkt onterecht te zijn.

Motorsport.com weet woensdag te melden dat Newey volgens plan niet aanwezig zal zijn in Melbourne als F1 aan haar derde raceweekend van 2024 begint. Red Bull is, ondanks de crisis en de geruchten die komen kijken bij de afwezigheid van Newey in Australië, niet van plan om het plan te wijzigen. Newey zal tijdens de Grand Prix van Japan, die vierde race van het seizoen en de race na Australië, gewoon weer op het circuit aanwezig zijn. Dit was tijdens de race in Bahrein en Saoedi-Arabië ook het geval.

Newey naar Ferrari?

Het is geen geheim dat Ferrari interesse heeft in Newey. De ontwerper die de succesvolle auto's waarin Sebastian Vettel vier keer kampioen werd en Max Verstappen in 2021, 2022 en 2023 kampioen werd heeft ontworpen, is al meerdere keren benaderd door het Italiaanse team. Dit zou ook nu het geval zijn, nu de crisis binnen Red Bull ondanks het afronden van het onafhankelijk onderzoek na de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag van Horner is afgerond, nog steeds niet verleden tijd is. Newey zou, mocht hij op de interesse ingaan, samen kunnen werken met Charles Leclerc en Lewis Hamilton en een sterk trio vormen voor het Italiaanse team, dat al tientallen jaren geen kampioen meer is geworden. Voor nu lijkt Newey hier dus niet over na te denken en Red Bull hier niet aan mee te willen werken.

Red Bull 2024

Terwijl de chaos buiten de baan enorm is, als we de geruchten mogen geloven, gaat het mede dankzij Newey op de baan gesmeerd. Verstappen won met een Grand Slam de Grand Prix van Bahrein en won afgelopen weekend ook de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Sergio Pérez werd twee keer tweede, waardoor Red Bull bij de constructeurs nu al een voorsprong heeft gepakt op Ferrari en de rest. Sportief is er dus geen vuiltje aan de lucht, maar de toekomst van Horner, Verstappen, Helmut Marko en Newey lijkt onzekerder dan ooit te zijn zolang Red Bull besluit stil te blijven en niet de transparantie geeft waar onder meer Zak Brown, Hamilton en Toto Wolff om gevraagd hebben.

