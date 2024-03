De onrust in de top van Red Bull Racing kan volgens het doorgaans betrouwbare Auto Motor und Sport ook weleens het vertrek van ontwerper Adrian Newey betekenen. Hoewel het raceteam, op Max Verstappen na, zich nog niet over de situatie heeft uitgelaten, is de Britse topontwerper allerminst blij met de huidige gang van zaken.

Daar waar Red Bull het op de baan erg goed doet, is dat achter de schermen wel anders. Er zouden twee kampen binnen het raceteam zijn ontstaan, waarbij teambaas Christian Horner kan rekenen op de steun van de Thaise meerderheidsaandeelhouders en Helmut Marko kan vervolgens steunen op team Oostenrijk. Verstappen heeft zich puur en alleen gefocust op het raceteam, maar gaf in Djedda aan dat zijn loyaliteit bij Marko ligt. Daarmee vertelt de drievoudig kampioen impliciet dat als Marko het veld moet ruimen, dan moet Red Bull Racing op zoek gaan naar een nieuwe kopman.

Concurrentie richt pijlen op Newey

Verstappen is dus duidelijk niet blij met de onrust, maar inmiddels zijn er ook berichten over een ontevreden Newey. De Brit is misschien wel het meest gewilde teamlid van de Oostenrijkers en wist in al zijn tijd in de Formule 1 al veertien wereldtitels te pakken. Dat de pijlen Newey zijn gericht, is dus niet vreemd, maar de Brit zou zelf ook ontevreden zijn.

RB17

Horner zou namelijk van plan zijn om Newey in zijn geheel over te hemelen naar het RB17-project. Het hypercar-project is één van de kindjes van Newey, want het was een aantal jaren geleden van doorslaggevend belang om de Brit binnenboord te houden. Horner zou echter Newey voor de volle honderd procent willen inzetten op het project en dat heeft te maken met het kostenplafond. Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat Newey niets meer voor het Formule 1-team zal gaan doen, want de teams schuiven met het personeel om de budgetcap te ontlopen.

