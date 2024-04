Hoewel Liam Lawson zit te springen om zijn rentree in de Formule 1 te maken, legt Visa Cash App RB-CEO Peter Bayer uit dat Lawon weliswaar de nummer één vervanger is, maar dat ook zijn team afhankelijk is van wat er allemaal bij Red Bull staat te gebeuren.

Lawson moest afgelopen seizoen halsoverkop zijn Formule 1-debuut maken toen Daniel Ricciardo zijn middenhandsbeentje brak tijdens de eerste vrije training van het Grand Prix-weekend in Zandvoort. De Nieuw-Zeelander greep die kans met beide handen aan, want hoewel de race werd geplaagd door regenbuien, kon hij zijn AlphaTauri op de baan houden. Die invalbeurt duurde overigens een paar races en in die paar wedstrijden heeft Lawson veel fans overtuigd. Desondanks zit hij dit seizoen langs de lijn en dat komt, omdat er simpelweg geen plekje voor hem is.

Afhankelijk van rijdersmarkt

Bayer legt bij Speedcafe uit dat het momenteel te vroeg is om de kansen van Lawson in 2025 te bespreken. "Het is nog heel vroeg. Het hangt een beetje af van hoe de wereldmarkt zich ontwikkelt. Als er verandering komt in ons team, dan is de kans groot dat Liam de juiste keuze wordt." Dr. Helmut Marko gaf voorafgaande aan het seizoen juist nog aan dat hij de wens had om Lawson dit seizoen al in te zetten, maar die kans lijkt er dus niet te komen.

Lawson bij Red Bull?

Een promotie van Lawson naar Red Bull, dat zie Bayer ook niet gebeuren, al kan hij nog niets met zekerheid zeggen. "Eerlijk gezegd is het nog te vroeg. Je weet niet hoe het gaat bij Red Bull. En wanneer was het ook alweer dat Fernando [Alonso] overstapte naar Aston Martin? Dat was als een schaakspel. Het zou dit jaar al kunnen gebeuren, denk ik. Al blijft hij onze reservecoureur. We hebben duidelijk gemaakt dat hij onze nummer één kandidaat is voor een stoeltje, zodra die beschikbaar is."

