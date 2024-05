Volgens Red Bull-CEO Oliver Mintzlaff is ruzie of onenigheid niet de reden dat Adrian Newey vertrekt bij het Oostenrijkse team. Hoewel er op de achtergrond een strijd om de macht wordt gevoerd, zou dit volgens de CEO niet de oorzaak zijn van het afscheid van de ontwerper.

Newey kondigde onlangs zijn vertrek bij Red Bull Racing aan, na een dienstverband van negentien jaar. De Brit is simpelweg toe aan een pauze, zo stelde hij in zijn verklaring. Toch wordt hij ook in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Ferrari. De geruchten willen dat Newey al diverse gesprekken heeft gehad. Ook Mintzlaff wijst bij Sky Sports F1 naar een pauze voor Newey en dat suggereert een rentree van de ontwerper, maar de vraag zal dus zijn bij welk team dat is.

Soap rondom Horner

De afgelopen maanden stond het gedoe rondom Christian Horner in de publieke belangstelling. Dat had te maken met een beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag. Na die beschuldiging voerde Red Bull een onderzoek uit en daarin werd de teambaas vrijgepleit. Het verhaal wil dat de desbetreffende medewerker ook de persoonlijke assistent van Newey was en er werd gesuggereerd dat dit er mede voor gezorgd heeft dat de Brit gaat vertrekken.

Red Bull en Newey op goede voet uit elkaar

Mintzlaff klaart echter de lucht en stelt dat Newey niet met ruzie vertrekt. "Feit is dat, en dit wordt altijd een beetje anders beweerd, we heel harmonieus, verstandig en zeer respectvol met elkaar omgaan en dat we niet uit elkaar vallen in ruzies", zo benadrukt de CEO. Dat Newey vorig jaar zijn contract juist verlengde en dat hij nu zijn afscheid aankondigde zijn simpelweg toevalligheden, zo beweert Mintzlaff: "Het is niet zo dat we op slechte voet uit elkaar zijn gegaan."

Zonde

Nog los van de persoon Newey, verliest het team veel kennis en dat betreurt Mintzlaff wel. "Natuurlijk is het jammer dat Adrian ons na bijna twintig jaar gaat verlaten. Hij had hier een enorme invloed, waardoor we zo succesvol in de Formule 1 konden rijden en in totaal dertien titels konden winnen. Het is dus natuurlijk zonde als zo’n invloedrijke persoonlijkheid besluit een pauze te nemen", aldus Mintzlaff.

