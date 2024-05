Regerend wereldkampioen Max Verstappen heeft zin in het aankomende raceweekend in Imola. De Nederlander wijst in de Preview van Red Bull Racing naar het technische baantje dat altijd interessant is.

Het strijdtoneel dit weekend is het Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Afgelopen jaar moest de koningsklasse het weekend in Imola overslaan en dat had te maken met overstromingen in het gebied. Ook in 2024 speelt het weer een flinke rol. Zo komt het momenteel met bakken uit de hemel, maar zou dat voordat het raceweekend start weer moeten zijn opgeklaard.

Iconisch circuit

De start van het Europese seizoen staat voor de deur en Verstappen kijkt uit naar de hereniging met het Autodromo Enzo e Dino Ferrari. "Imola is altijd een iconisch circuit om op te racen en we zijn blij dat we weer terug zijn nadat het vorig jaar werd afgelast. We hebben hier een aantal goede teamresultaten behaald en het is altijd interessant om op een echt ouderwets circuit als dit te racen, omdat het erg technisch is, met een aantal complexe combinaties van bochten en remzones."

Veel uren in de simulator doorgebracht

Hoewel Verstappen het hele weekend in Miami snel was en alleen de zege van de hoofdrace misliep, werden er deze week toch een heleboel uren in de fabriek doorgebracht. "Het team in Milton Keynes en op het circuit hebben allemaal heel hard gewerkt en ik heb deze week in de fabriek op de simulator gezeten. Het is ook leuk om weer in Europa te racen, dus we zijn benieuwd wat het weekend brengt", aldus Verstappen.

