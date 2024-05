De Formule 1 strijkt volgende week neer in Imola, waar de eerste Europese race van het 2024-seizoen verreden zal gaan worden. Voor de Nederlandse kijkers betekent dit eindelijk weer een 'normaal' tijdschema.

De Formule 1-karavaan stapt volgende week in het vliegtuig richting Imola, waar de eerste van in totaal twee races op Italiaanse bodem zal worden verreden. Tevens is het direct het eerste Europese tweeluik van het seizoen, want een week later staat Monaco op het programma. De Grand Prix van Emilia-Romagna - zoals de race in Imola officieel heet - stond tussen 1981 en 2006 steevast op de kalender, maar daarna verdween de race een tijdje uit beeld. De faciliteiten waren verouderd en in de vorm van de Grand Prix op Monza was er al een Italiaanse race voorhanden. In 2020 maakte het circuit echter haar rentree als invaller vanwege de coronacrisis. Dat beviel goed, want sindsdien is de race ieder jaar weer van de partij. Afgelopen jaar werd het evenement afgelast vanwege de heftige overstromingen in het gebied.

Autodromo Enzo e Dino Ferrari

Het Autodromo Enzo e Dino Ferrari - in de volksmond 'het circuit van Imola' - vormt het decor voor de eerste race van dit Europese tweeluik. Imola is uitdagend circuit dat de coureurs over 4,909 kilometer asfalt per ronde voert, negentien bochten telt en slechts één DRS-zone kent. De race wordt over 63 ronden verreden, wat in totaal goed is voor 309,049 kilometer. Het baanrecord is in handen van Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur zette in 2020 een 1.15.484 op het bord. De laatste editie, verreden in 2022, werd gewonnen door Max Verstappen, gevolgd door Sergio Pérez en Lando Norris.

Tijdschema Grand Prix van Emilia-Romagna

Het raceweekend in Imola wordt op vrijdag 17 mei om 13:30 uur afgetrapt met de eerste vrije training, waarna het om 17:00 uur tijd is voor de tweede oefensessie. Zaterdag 18 mei wordt om 12:30 uur afgetrapt met de derde en laatste vrije training. De coureurs krijgen dan nog één keer zestig minuten de tijd om op zoek de te gaan naar de juiste afstellingen. De kwalificatie wordt vervolgens om 16:00 uur verreden. De Grand Prix van Emilia-Romagna wordt op zondag 19 mei om 15:00 uur verreden.

Vrijdag 17 mei

13:30 uur: eerste vrije training

17:00 uur: tweede vrije training

Zaterdag 18 mei

12:30 uur: derde vrije training

16:00 uur: kwalificatie

Zondag 19 mei

15:00 uur: Grand Prix van Emilia-Romagna

