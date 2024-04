Hoewel Carlos Sainz over interesse in zijn diensten niets heeft te klagen, moet hij in gesprek met La Gazzetta dello Sport's Sportweek toegeven dat het gedwongen vertrek bij Ferrari toch wel ergens een klap in het gezicht is.

De Spanjaard is sinds 2021 onderdeel van de Scuderia, als teamgenoot van Charles Leclerc. Het Italiaanse team heeft de Monegask altijd de voorkeursbehandeling gegeven, maar het is juist Sainz die in 2023 en in 2024 de overwinningen voor Ferrari wist binnen te halen. Toch moet hij plaatsmaken voor éne Lewis Hamilton, die vanaf 2025 in het Ferrari-rood zal gaan racen.

Somber

De drievoudig racewinnaar baalt vooral van het vertrek, omdat Ferrari nu stappen begint te zetten. "Ik heb gemengde gevoelens. Ik begin nu de groei van het project te zien. De auto is beter en ik heb er vertrouwen in. Dat maakt me blij voor dit jaar, maar verdrietig omdat we de reis niet samen voortzetten. Maar dat is niet mijn beslissing, maar misschien komen er betere dingen." Nu bekend is dat Sainz een nieuw avontuur moet zoeken, lijkt hij juist beter dan ooit te rijden. "Ik ben op dit moment positief vanuit sportief oogpunt, maar een beetje somber omdat ik bij Ferrari wilde blijven."

Alle opties liggen open

Mercedes zou lonken naar Sainz en ook dr. Helmut Marko heeft aangegeven dat de voormalig Red Bull-junior in beeld is bij Red Bull Racing. Daarnaast voert Audi ook de druk op, want ook zij willen zich verzekeren van de diensten van de Spanjaard. "Ik moet alle aanbiedingen zien. In mijn hoofd heb ik nog niet besloten waar ik heen wil." Ook Sainz erkent dat de rek er nog lang niet uit is. "Elk seizoen voel ik me een betere coureur. Ik heb altijd al een goede naam willen hebben om de belangrijkste stoeltjes in de Formule 1 te bezetten en eerlijk gezegd hoop ik dat het nog vele jaren zo zal gaan. Ik glimlach als ik aan de toekomst denk, ook al hangt het niet alleen van mij af wat er gebeurt. Alle opties liggen open, maar het heeft tijd nodig en het zal sowieso geen invloed hebben op de manier waarop ik race."

