Red Bull-teambaas Christian Horner is tevreden met het feit dat de beleidsbepalers van de Formule 1 gehoor hebben gegeven aan de klachten die hij heeft geuit over de 2026-wagens. De teambaas stelt dat er veel werk is verzet door de FIA en dat er is samengewerkt met de teams om een oplossing te vinden.

Afgelopen jaar luidde Horner samen met Max Verstappen de noodklok over het 2026-reglement. Dit had te maken met de bevindingen in de simulatoren, met de nieuwe auto's. De klacht was dat coureurs op het rechte stuk al terug moesten schakelen, om op die manier de accu op te laden. Hetgeen past natuurlijk niet binnen de Formule 1 en Horner noemde het zelfs 'Frankstein'-auto's om te benadrukken dat de wagens niet het Formule 1-idee omarmden.

Veel werk verzet door FIA

De regels omtrent het chassis zijn, in tegenstelling tot het motorreglement, nog niet vastgelegd. Horner benadrukt in gesprek met Motorsport.com dat de beleidsbepalers langzaam maar zeker zijn kant op bewegen. "Het is duidelijk een enorme verandering voor 2026 en enigszins ongekend om tegelijkertijd zowel het chassis als de motor te veranderen. Natuurlijk zijn daar onbekende factoren bij, maar er is veel werk verzet door de FIA. Ze hebben samengewerkt met de teams", opent Horner.

Het is aan de technische koppen om de regels te lijf te gaan

De klachten van vorig jaar zijn volgens Horner vandaag de dag dan ook niet meer aan de orde. "We hebben ons, zelfs een jaar of twee geleden, behoorlijk uitgesproken over een aantal van de kwesties, waarnaar is geluisterd. Er is dus solide vooruitgang geboekt, zou ik zeggen." Daarbij geldt natuurlijk dat het reglement voor iedereen hetzelfde is en Horner leunt dan ook graag op zijn technici. "Het is een schoon vel papier, een volledig schoon vel papier, met alle aspecten van de formule, dus het zal fascinerend zijn om te zien hoe de engineers de verschillende reglementen interpreteren en 2026 zou er heel anders uit kunnen zien."

