Alles wat je moet weten over de Grand Prix van Miami

Ronde zes van het wereldkampioenschap Formule 1 staat voor de deur en daarvoor reist het spektakel af naar de Verenigde Staten, voor de Grand Prix van Miami.

In China vond het eerste sprintweekend van het 2024-seizoen plaats. Max Verstappen wist alleen niet de snelste raceronde te rijden en ook liep hij de pole position tijdens de sprintkwalificatie mis, maar verder heeft de Nederlander wederom een dominant weekend afgeleverd. Lando Norris liet in Shanghai zien dat ook McLaren goed voor de dag kwam. Hij pakte op vrijdag de snelste tijd tijdens de sprintkwalificatie en kwam uiteindelijk tijdens de hoofdrace als tweede over de streep. Ook Sergio Pérez was op het podium terug te vinden, want hij zag als derde de finishvlag.

Miami International Autodrome

De race in Miami staat sinds 2022 op de Formule 1-kalender en de baan is dan ook speciaal voor koningsklasse uit de grond gestampt. Het circuit ligt rondom het Hard Rock Stadium, maar initieel was het plan om een stratencircuit in de stad zelf op te leveren. Het Miami International Autodrome is uiteindelijk het strijdtoneel dit weekend. Het circuit is 5.4 kilometer lang en aankomende zondag worden er 57 ronden gereden. Het (race)ronderecord heeft Max Verstappen in 2023 neergezet met een 1:29.708. Er zijn daarnaast drie DRS-zones op de baan terug te vinden en dat biedt inhaalmogelijkheden voor de coureurs.

Weersvoorspellingen

Hoewel het soms aan de kust in Florida behoorlijk los kan gaan met flinke onweersbuien, kunnen de teams en coureurs de poncho's het volgende weekend gewoon in het vliegtuig laten liggen. We stevenen af op een zonnig weekend in Miami, waar de temperatuur het gehele weekend nét iets onder de dertig graden Celsius lijkt te liggen. Helemaal zeker dat het niet gaat regenen is het echter niet met regenkansen van 16, 24 en 22 procent. Hoogstwaarschijnlijk blijft het echter droog tijdens de zesde Grand Prix van het seizoen.

Coureursklassement

Constructeurskampioenschap

Constructeur Aantal punten 1. Red Bull Racing 195 punten 2. Ferrari 151 punten 3. McLaren 96 punten 4. Mercedes 52 punten 5. Aston Martin 40 punten 6. RB 7 punten 7. Haas 5 punten 8. Williams 0 punten 9. Alpine 0 punten 10. Kick Sauber 0 punten

Tijdschema Grand Prix van Miami - Nederlandse tijd

In Miami gaat het tweede sprintweekend van 2024 van start. De eerste en enige vrije training vindt plaats om 18:30 uur Nederlandse tijd op vrijdag. Om 22:30 uur gaat het veld kwalificeren voor de sprintrace die zaterdag om 18:00 uur op het programma staat. Om 22:00 uur vindt vervolgens de kwalificatie plaats voor de Grand Prix van Miami, die op zondag 5 mei om 22:00 uur van start gaat.

Overzicht tijden

Vrijdag 3 mei

18:30 uur: eerste vrije training

22:30 uur: sprintkwalificatie

Zaterdag 4 mei

18:00 uur: sprintrace

22:00 uur: kwalificatie

Zondag 5 mei

22:00 uur: Grand Prix van Miami

