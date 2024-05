Frederic Vasseur denkt realistisch gezien dat zelfs na de Grand Prix van Miami Red Bull Racing en Max Verstappen nog steeds de dominante factor zijn. Toch merkt ook de teambaas van Ferrari dat Red Bull 'uit hun comfortzone is'.

Ondanks dat Verstappen en Red Bull Racing in 2024 wederom gedomineerd hebben, heeft het team toch al twee races niet gewonnen. Vorig jaar won alleen Carlos Sainz als coureur die niet in een auto van Red Bull zat. Dit jaar won Sainz, nadat Verstappen uit was gevallen, de Grand Prix van Australië, terwijl Lando Norris de race in Miami won en zijn eerste F1-zege ooit boekte. Verstappen staat wel stevig bovenaan in het kampioenschap dankzij vier zeges, iets wat ook voor Red Bull geldt bij de constructeurs. Toch is het duidelijk dat de fans en de teams hoop beginnen te krijgen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hamilton heeft genoeg gezien van subtop in F1: "Na bijna drie jaar wel genoeg van"

Vasseur over gat naar Red Bull en Verstappen

In gesprek met Motorsport.com zegt Vasseur dat, als er realistisch naar de situatie wordt gekeken, Norris niet puur en alleen op snelheid de race won. "Eerlijk gezegd ligt Red Bull nog steeds voor. Waarschijnlijk had Max zondag kunnen winnen zonder het verhaal van de safety car. Zij hebben pole position, wat betekent dat ze nog steeds een klein voordeel hebben." Toch begint ook Vasseur geloof te krijgen. "Wat waar is, is dat we er [in de buurt van] zijn in vergelijking met een jaar geleden, als we goed werk leveren en alles bij elkaar hebben. Dat betekent dat we ze een beetje onder druk zetten, ze moeten agressiever zijn met hun strategie. Ze zitten niet meer in de comfortzone van vorig jaar waarin het niet uitmaakte wat er gebeurde en ze na ronde twee vooraan lagen."

OOK INTERESSANT: Zorgen bij Marko en Red Bull na zege Norris in Miami? "Feit dat we langzamer waren"

Kleine gaten hebben impact op strategie tegen Verstappen tijdens races

Vasseur ziet ook dat het gat tussen Red Bull en McLaren en Ferrari niet zo groot meer is als het was. Het geeft de Fransman, sinds 2023 teambaas van Ferrari, hoop dat het team het wellicht vaker een twee tegen een van kan maken als het in gevecht is met Verstappen. "Ik denk dat het een game-changer is voor het management van de race. Dit is een kans voor ons, want als we nog een kleine stap zetten, zijn we echt in staat om elk weekend met hen te vechten."

Gerelateerd