Lewis Hamilton zegt dat de afgelopen twee seizoenen 'zwaar en uitdagend' zijn geweest en dit in 2024 niet anders is, maar dat hij er ook weer een uitdaging in ziet. Toch is de zevenvoudig wereldkampioen er na 2,5 seizoen 'wel klaar mee' en wil hij weer voorin meedoen.

In een interview met CBS laat Hamilton zijn licht schijnen op de afgelopen twee seizoenen en 2024. De Brit zegt dat het een lastige en uitdagende periode is geweest. "Ten eerste ben ik bezig met strijden om weer terug naar het winnen van een kampioenschap te gaan. Het is zwaar en uitdagend geweest. Het had erger kunnen zijn en het is een overgangsperiode geweest waarin het team bij elkaar is gekomen en er enorme dieptepunten zijn geweest. Dat brengt je uiteindelijk wel bij elkaar, omdat je dan gevoeliger bent en je jezelf meer open stelt binnen het team. Het is een groeiperiode voor ons geweest."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Zevenvoudig kampioen Hamilton maakt tussenstop voor Met Gala in New York

Hamilton vond afgelopen twee seizoenen bij Mercedes pittig

Hamilton won de afgelopen twee seizoenen geen race en staat ook in 2024 nog op nul zeges. Voor dit seizoen lijkt de kans niet heel groot te zijn dat er een einde aan die reeks komt, iets waar Hamilton van baalt. "Het is pittig. We bestaan om te winnen. Als je niet wint, verwacht je dat dit gaat veranderen. Vanaf dat moment gaat het om het opjagen [van in dit geval Red Bull] en verbeteren. Het gaat erom hoe je samen verbeteringen kunt maken en hoe we terug kunnen keren naar het niveau waarop we willen zitten. Iedereen op een lijn krijgen."

OOK INTERESSANT: Dit is hoe Lewis Hamilton bijna 20 kilometer per uur te hard reed in de pitstraat

Hamilton ziet het ook als uitdaging

Toch ziet Hamilton hier ook een uitdaging in, want in tegenstelling tot het vorige tijdperk gaat alles in het nieuwe tijdperk een stuk lastiger. "Ik moet zeggen dat ik van die ervaring wel genoten heb, maar nu we hier drie jaar mee bezig zijn heb ik wel zoiets van: nu heb ik er wel genoeg van, laten we terugkeren naar waar we horen." Hamilton is aan zijn laatste seizoen bij Mercedes bezig, het team waar hij zijn hele F1-carrière al coureur van is. Vanaf 2025 is hij coureur van Ferrari in een poging om zijn achtste titel te veroveren.

Gerelateerd