Lewis Hamilton kwam als achtste over de streep in de F1 Sprint op het Miami International Autodrome, maar een punt verdiende de Mercedes-coureur niet. Hij kreeg namelijk een flinke tijdstraf voor het te hard rijden in de pitstraat.

Hamilton moest de korte zaterdagsrace van de Grand Prix van Miami aanvangen vanaf de twaalfde positie op de grid, nadat hij SQ3 was misgelopen. Wel kwam hij goed weg van zijn plek en de zevenvoudig wereldkampioen dook aan de binnenkant van Fernando Alonso die op zijn beurt ruimte moest maken en daardoor Aston Martin-ploegmaat Lance Stroll raakte. De Canadees werd weer gekatapulteerd tegen Lando Norris en beiden vielen uit. Na de Safety Car-periode zette Hamilton de jacht in op Kevin Magnussen met een titanenstrijd tot gevolg. De Mercedes kwam als beste uit het gevecht waarin ook Yuki Tsunoda zich mengde, maar uiteindelijk zou het weinig uitmaken. Een drive-through penalty, omgezet in een tijdstraf van 20 seconden, zorgde ervoor dat Hamilton werd teruggezet van P8 naar P17.

Artikel gaat verder onder video

Gele knopje mogelijk niet ingedrukt

De 39-jarige uit Stevenage kreeg deze straf voor het te hard rijden in de pitstraat. Dit gebeurde achter de Safety Car, nadat de race door de start crash was geneutraliseerd. Aangezien er geen pitstops werden gemaakt en omdat je achter de Safety Car niet mag inhalen, is het eigenaardig dat hij toch over de snelheidslimiet ging.

Bij een analyse van de onboardbeelden zien we dat hij zijn duim op een geel knopje rechtsboven op het stuur hield en dat is het knopje voor de pit limiter. Toen hij over de witte lijn ging die de ingang van de pitstraat aanduidt, ging hij 50 kilometer per uur, ruim onder de limiet, en hij haalde zijn duim daarna weg. Vervolgens remde Hamilton verder af om een aanpassing op het stuur te maken. Om het gat naar Magnussen te dichten, gaf hij weer gas. Het lijkt er echter op dat de Brit of niet hard genoeg op het gele knopje heeft gedrukt, of het knopje helemaal vergeten was in te drukken omdat het hele veld ruim onder de snelheidslimiet de pitstraat in reed.

Hamilton gaf dus gas bij, maar zonder de pit limiter ging hij maar liefst 97 kilometer per uur, 17 km/h boven de snelheidslimiet, zo laat de data zien van de onboard zien. Uiteindelijk werd hij officieel geklokt op 90,7 km/h, aangezien de FIA het meet aan de hand van een gemiddelde snelheid over minisectoren. Hamilton merkte dat hij te hard reed, remde vervolgens flink af naar 50 km/h en drukte toen weer het gele knopje in, waarna de pit limiter wel werkte.

Omdat hij tussen de 6 en 15 km/h te hard reed, krijg hij een drive-through penalty, maar deze werd dus omgezet in een tijdstraf van 20 seconden, aangezien de straf in de laatste drie ronden van de Sprint werd uitgedeeld. Werd Hamilton geklokt op 17 in plaats van 10,7 km/h boven de snelheidslimiet, had hij kunnen rekenen op een stop-en-go-penalty van 10 seconden.

