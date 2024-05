Het stratencircuit van de F1 Grand Prix van Monaco staat niet bekend om haar vele inhaalacties. Lewis Hamilton weet dat ook en is met een idee gekomen om te voorkomen dat mensen tijdens de race op zondag in slaap vallen.

Er wordt al sinds 1929 geracet op de straten van Monte Carlo en La Condamine. Veel is er eigenlijk in die 95 jaar niet aan de baan veranderd. Sainte Dévote is wat scherper geworden om een langere remzone te creëren, de Nouvelle-chicane is krap geworden om de snelheid te verminderen, de Piscine-chicanes zijn toegevoegd om ruimte te maken voor, zoals het Franse woord al aangeeft, een zwembad, en de Gazométre-haarspeldbocht heeft plaatsgemaakt voor het wat technischere gedeelte dat we tegenwoordig kennen als La Rascasse, vernoemd naar de bar die aan de binnenkant van de bocht ligt, en Anthony Noghes. Natuurlijk is de veiligheid ook flink verbeterd, zodat auto's niet meer het water in duiken in de haven. De Formule 1-bolides zijn in al die decennia veel groter en sneller geworden evenals aerodynamisch veel efficiënter, en dat is nadelig voor het aantal inhaalacties op een stratencircuit als in Monaco.

Speciale banden

Aangezien de meeste positiewisselingen gebeuren tijdens pitstops, wanneer teams bijvoorbeeld voor een undercut kiezen om eerder gebruik te kunnen maken van vers rubber om zo meer tijd te winnen, wil Hamilton daarom dat er een band wordt geproduceerd die speciaal voor Monaco is. "De auto's worden groter en er is een groot risico dat je [de muur] raakt," begon de Mercedes-coureur tegenover onder andere GPFans. "Ik wou dat we grotere wegen hadden en dat de baan breder kon zijn, maar ik denk niet dat dat ooit gaat gebeuren met hoe klein deze plek is. De race is vaak constant hetzelfde aangezien het een éénstopper is, dus ik zou zeggen dat het hebben van speciale banden voor deze race wellicht leidt tot meer pitstops, waardoor je meer variabelen creëert. [Pirelli] kan zeker specifiek voor dit weekend met een nieuwe formule komen of iets dergelijks dan dat het steeds hetzelfde is. Je valt op zondag tijdens de race misschien in slaap, dus iets anders creëren... Ik weet niet hoe je dat moet doen, maar dit zou wel goed zijn." Het forceren van een tweestopper door compounds extra zacht te maken voor Monaco zou kunnen resulteren in meer verschillende strategieën.

