Lewis Hamilton en Mercedes beleven momenteel een uitstekende fase in de Formule 1 en de zevenvoudig wereldkampioen wist afgelopen Grand Prix zelfs voor het eerst sinds lange tijd op zijn naam te schrijven. Automatisch komt de vraag of hij niet op het verkeerde moment naar Ferrari vertrekt bovendrijven.

Hamilton, die door de jaren heen de ene na de andere zege aan elkaar heeft weten te rijgen in de koningsklasse, kon afgelopen Grand Prix op zijn thuisgrond in Silverstone eindelijk weer eens het hoogste treetje van het podium beklimmen. Na een zinderende en spannende race maakte de zevenvoudig wereldkampioen een einde aan zijn overwinningsdroogte. De Brit wist sinds Saoedi-Arabië in het spannende 2021, toen hij nek aan nek met Max Verstappen om de wereldtitel vocht, eindelijk weer eens een zege te pakken. Het was een afsluiting van de minste periode uit zijn carrière, waarbij ook Mercedes het zwaar had.

Weg omhoog

Inmiddels lijkt het er dus op dat Mercedes plotseling een behoorlijke slag naar boven heeft gemaakt. Dat terwijl Hamilton's aankomende werkgever - het team van Ferrari - steeds verder lijkt weg te vallen in de pikorde. Vanzelfsprekend komt dan ook de vraag opzetten of Hamilton misschien de verkeerde keuze gemaakt heeft door na dit seizoen de deur bij Mercedes achter zich dicht te trekken. De Brit reageert: "Het zou juist een belabberd gevoel voor mij zijn als ik zou weggaan als het allemaal steeds verder naar beneden zou zakken. Nu ga ik weg op het moment dat het team de weg omhoog heeft ingeslagen. Daarbij ben ik onderdeel geweest van het helpen aan de auto tot waar hij nu staat", citeert Express.

Verval van Ferrari?

De Mercedes-coureur vervolgt: "Dat is een geweldig gevoel. Ik ben er ontzettend trots op en kijk nu al uit naar volgend jaar. Ik heb bij Mercedes gezeten sinds ik dertien was. Ik zal altijd supporter blijven. Mijn taak is nu om zo hard mogelijk te blijven werken met de crew en te blijven bijdragen aan het ontwikkelen van de auto in de goede richting. Welke kant het team ook opgaat richting volgend jaar, het zijn dingen waar ik hopelijk onderdeel van heb uitgemaakt en daar ben ik trots op. Volgend jaar ga ik beginnen bij een ander team en ook zij zijn geweldig bezig. Ze hebben een paar lastige races gehad, maar laten we niet vergeten dat ze in Monaco wonnen. Ik weet niet wat er momenteel mis is met die auto en waarom ze zich op deze plek bevinden, maar het laat me totaal niet twijfelen over mijn beslissing", zo besluit hij luid en duidelijk.

