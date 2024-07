Het is dit weekend tijd voor de Grand Prix van België en dat is een circuit waar Lewis Hamilton gemengde gevoelens aan zal bewaren. Een fan in het land van friet en wafels herinnerde de Brit aan een minder moment. De zevenvoudig wereldkampioen kon er echter niet bepaald om lachen.

Tijdens de start van de Grand Prix van België in 2022 kregen Fernando Alonso en Hamilton het vroeg in de race met elkaar aan de stok. Tijdens het insturen in Les Combes raakte het duellerende tweetal elkaar en vloog Hamilton - die de foute coureur in dit geval leek te zijn - een behoorlijk stuk de lucht in. Met name op de boardradio en na de race zorgde het voor een verhit duel tussen de voormalig teamgenoten. Alonso liet het er niet bij zitten en zei tegen zijn team onder meer dat 'Hamilton alleen wist hoe je moet racen vanaf de eerste startplek'. De Spanjaard zat met het stoom uit zijn oren in de cockpit en een nieuwe oorlog tussen het tweetal leek geboren.

Hamilton weigert

Gelukkig legden de twee heren het al vrij snel weer bij, al zullen de beelden voor altijd blijven bestaan. Twee jaar na dato werd Hamilton door een fan - die dacht een ludieke actie bedacht te hebben - weer even herinnerd aan de crash van een paar jaar eerder. De fan op Circuit Spa-Francorchamps kwam met een uitgeprinte versie van het moment naar Hamilton toe om te vragen of hij deze wilde signeren, iets dat vastgelegd werd door fotograaf Kym Illman. De zevenvoudig wereldkampioen weigerde echter mee te werken aan het moment: "Dit kan ik niet ondertekenen", zo liet de Mercedes-coureur weten.

Verschillende reacties

In de comments onder de post wordt wisselend gereageerd door mensen: "Het lukt je om Hamilton te bereiken en dan is dit de foto waar je mee komt? Sommige mensen verspillen hun geluk." Iemand anders neemt het voor de fan op: "Heeft niemand in de comments hier gezien hoevaak coureurs moeten lachen om foto's van hun eigen crashes? Het is prima als Lewis niet wil, maar doe niet alsof dit ongelofelijk respectloos is. Dat is niet zo." Een andere fan besluit: "Waarschijnlijk een Max-fan. Hij wil zijn gram halen na vorige week."

