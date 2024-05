Hamilton sleept twee Formule 1-records binnen ondanks kleurloos weekend in Monaco

Lewis Hamilton maakte weinig mee tijdens de F1 Grand Prix van Monaco. De Mercedes-coureur startte als zevende en finishte als zevende, maar scoorde met het klokken van de snelste ronde wel een extra punt. Die snelste ronde heeft hem twee nieuwe records opgeleverd.

Hamilton is momenteel bezig aan zijn achttiende seizoen in de koningsklasse van de autosport. Hij maakte zijn debuut in 2007 bij McLaren en won het wereldkampioenschap van 2008. De Brit zou tot en met 2012 uitkomen voor het team uit Woking voor een overstap naar Mercedes. Hij werd fel bekritiseerd voor de transfer, want men dacht dat Mercedes nooit zo goed zou worden als McLaren, maar de man uit Stevenage sleepte nog eens zes wereldtitels binnen. Na twaalf jaar bij de Zilverpijlen zal hij voor 2025 verhuizen naar Ferrari. In de tot nu toe 340 Grands Prix die hij heeft verreden, heeft Hamilton verschillende records verbroken, zoals de meeste overwinningen ooit met 103, de meeste overwinningen op verschillende circuits met 31, de meeste overwinningen met hetzelfde team met 82, de meeste pole positions ooit met 104, het hoogste percentage van races finishen in de punten met 87,3% en ga zo maar door.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Wolff en Marko groeien als vrienden naar elkaar toe, gaan in op situatie Red Bull: 'We denken hetzelfde'

Snelste ronde

Hamilton heeft dankzij zijn snelste ronde in Monaco afgelopen weekend het record verbroken voor de meeste seizoenen met tenminste één snelste ronde en het record voor de meeste snelste ronden met hetzelfde team.

Seizoenen met tenminste één snelste ronde

Positie Coureur Aantal Seizoenen 1 Lewis Hamilton 17 2007-2008, 2010-2024 2 Michael Schumacher 16 1992-2006, 2012 3 Kimi Räikkönen 14 2002-2008, 2012-2018 4 Alain Prost 12 1981-1991, 1993 = Fernando Alonso 12 2003, 2005-2007, 2009-2011,

2013, 2016-2017, 2023-2024 6 Sebastian Vettel 11 2009-2019 7 Gerhard Berger 10 1986-1992, 1995-1997 8 Niki Lauda 9 1974-1978, 1982-1985 = Nigel Mansell 9 1983, 1985-1992 = Ayrton Senna 9 1984-1985, 1987-1993 = Max Verstappen 9 2016-2024

OOK INTERESSANT: Hamilton ziet Mercedes upgrades eerder aan Russell geven: "Wist dat het lastig werd"

Snelste ronden met hetzelfde team

Positie Coureur Aantal Team 1 Lewis Hamilton 54 Mercedes 2 Michael Schumacher 53 Ferrari 3 Max Verstappen 32 Red Bull 4 Jim Clark 28 Lotus 5 Mika Häkkinen 25 McLaren 6 Alain Prost 24 McLaren = Sebastian Vettel 24 Red Bull 8 Nigel Mansell 23 Williams = Michael Schumacher 23 Benetton = Kimi Räikkönen 23 Ferrari

Gerelateerd