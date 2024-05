Lewis Hamilton sloot achter Max Verstappen de F1 Grand Prix van Monaco af op P7, terwijl teamgenoot George Russell als vijfde over de streep kwam. De Brit ziet dat Mercedes eerder upgrades doorvoert bij Russell dan bij hem en verwacht dat dit tijdens 2024 zo zal blijven.

In gesprek met Sky Sports zegt Hamilton dat hij niet blij is met hoe het weekend in Monaco voor hem persoonlijk is verlopen. "Natuurlijk ben ik teleurgesteld. Ik voelde me op de vrijdag nog geweldig. We hebben echt hard gewerkt om de auto te verbeteren. Vanaf het eerste moment voelde de auto geweldig aan, en het is duidelijk dat we op vrijdag competitief waren, en ook op de zaterdagochtend. We hebben geen drastische veranderingen doorgevoerd. Het team heeft in de fabriek heel hard gewerkt om in de laatste twee races upgrades mee te nemen." Hamilton ziet echter wel dat Russell de upgrades eerder krijgt dan hij. "We hadden ook dit weekend weer een upgrade, maar we hebben er daar eentje van, en die heeft George gekregen. Ik verwachtte dus al dat het lastig zou worden om George te verslaan in de kwalificatie, want hij heeft de auto met de upgrade, maar het is wel geweldig dat we upgrades meenemen."

Hamilton snapt niks van verschil trainingen en kwalificatie

Hamilton is vaak tevreden na de vrijdag en de derde vrije training, maar vervolgens verliest hij veel snelheid als de kwalificatie begint. Hoe en waarom, dat weet Hamilton niet. "Zodra we in de kwalificatie komen, begrijp ik niet wat er gebeurt. Ik weet al dat ik elke keer twee tienden verlies als ik de kwalificatie inga. Dat is zeker frustrerend, en ik heb daar ook geen antwoord op voorlopig. Ik doe ook verder niks anders, want mijn ronden waren echt geweldig."

Hamilton verwacht rest van 2024 achter Russell te eindigen tijdens kwalificaties

Als Hamilton dan even kijkt naar hoe het team ervoor staat, is hij van mening dat het weekend in Monaco een goed weekend was voor Mercedes. "Vanuit het perspectief van het team is dit wel een omslagpunt. Om de een of andere reden zaten we er dit weekend veel dichter bij, en de auto voelde geweldig aan, zoals ik al zei. Het is veel beter dan in de afgelopen jaren, maar 0,35 seconden is alsnog veel hier. Dat is nog steeds zes tienden op een ander circuit. We komen dus nog steeds snelheid tekort, maar we blijven voluit gaan. We zullen langzaam dichterbij komen." De Brit verwacht dat Mercedes de rest van het seizoen de voorkeur zal geven aan Russell als het gaat om upgrades en dat hij dus ook achter Russell zal eindigen tijdens de kwalificaties. "Ik ga ervan uit dat ik de rest van het jaar ook niet voor George zal staan in de kwalificaties, maar we moeten gewoon blijven pushen."

