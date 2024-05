Volgens Ho-Pin Tung is Sergio Pérez degene die schuldig was tijdens de crash in de openingsfase van de F1 Grand Prix Monaco en niet Kevin Magnussen. De voormalig coureur legt uit waarom hij het niet met de menigte eens is.

In de terugblik van Nu.nl is Tung van mening dat niet Magnussen, maar Pérez eerder de schuldige was van de crash. "Er was op sociale media veel te doen over het aandeel van Kevin Magnussen bij de crash met Sergio Pérez, maar eerlijk gezegd ben ik het wel met de wedstrijdleiding eens dat dit een race-incident was. Als je iemand de schuld wil geven, neig ik zelfs meer naar Pérez dan naar Magnussen."

Tung van mening dat Pérez schuldig is aan crash Monaco

Tung legt vervolgens uit waarom hij eerder Pérez dan Magnussen als schuldige aan zou wijzen. "Natuurlijk zet Magnussen een optimistische actie in, maar de stewards kijken ook naar hoeveel ruimte een coureur nog heeft. Het was niet zo dat Pérez niet verder naar links kon, en hij wilde natuurlijk op de ideale lijn blijven, maar er was nog veel ruimte aan de linkerkant. In de onboardbeelden zag je Pérez ook duidelijk in zijn rechterspiegel kijken. Hij voelde dat hij een slechte exit had, terwijl Magnussen juist een sterke run had. Misschien verwachtte Pérez niet dat Magnussen daar zou zitten, maar hij had kunnen en misschien wel moeten weten dat Magnussen er zit. Pérez had hem niet zo hoeven afknijpen. Dat er zo'n zware crash volgt, is vervelend voor de betrokkenen, maar over het algemeen kijken de stewards daar niet naar."

Tung vindt crash Pérez zijn verantwoordelijkheid en onnodig

Tung is van mening dat Red Bull het Pérez kwalijk moet nemen dat hij betrokken was bij deze crash, een crash die volgens Tung dus te voorkomen was door de Mexicaan. "Sowieso had deze crash vanuit het oogpunt van Pérez nooit mogen gebeuren. Het begon al met zijn slechte kwalificatie. Dan zit je in de achterhoede, en riskeer je in het gedrang terecht te komen. Dat zal echt beter moeten."

