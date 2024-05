De harde crash van Sergio Pérez tijdens de Grand Prix van Monaco is toch niet voor iedereen even goed afgelopen. De Mexicaan klapte hard in een vangrail waar veel F1-fotografen stonden gepositioneerd en daarbij zijn toch gewonden gevallen. Eén van de fotografen moest per ambulance naar het ziekenhuis worden afgevoerd. "Hij schreeuwde van de pijn!", zo klinkt het.

De Formule 1 werkte afgelopen weekend de Grand Prix van Monaco af en dat is doorgaans niet de meest spectaculaire wedstrijd van het seizoen. Inhalen is vrijwel onmogelijk op het nauwe stratencircuit in Monte Carlo en dat komt mede omdat de muren onwijs dichtbij staan. Dat maakt dat crashen in het prinsdom eerder een regel dan uitzondering is tijdens een raceweekend, want een klein foutje wordt direct afgestraft met een klap in de vangrail. Dit ondervonden ook Pérez, Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg. Het drietal raakte betrokken bij een enorme crash en het was Pérez die op hoge snelheid zijwaarts de vangrail in werd geslingerd. Dit leverde niet alleen voor de betrokken coureurs een levensgevaarlijke situatie op, maar ook voor het personeel dat vlak achter de vangrail opgesteld stond. Het leek in eerste instantie voor iedereen met een sisser af te lopen, maar dat blijkt nu toch niet het geval te zijn. Er zijn meerdere gewonden gevallen, zo meldt Jose María Rubio van het Spaanse MARCA. Zij maakte het ongeluk van dichtbij mee en zag hoe één van de fotografen het uitschreeuwde van de pijn.

Fotograaf afgevoerd naar ziekenhuis in Monaco

Van de mensen die gewond raakten bij het incident, kwam het merendeel er met relatief kleine verwondingen van af. Dat gold echter niet voor fotograaf Andrea Bruno Diodato. Hij schreeuwde het uit van de pijn en moest naar het ziekenhuis. Vanuit zijn ziekenhuisbed deelde hij op Instagram Stories een foto met een stuk afgebroken bodywork in z'n hand. Op de foto's die de Spaanse krant MARCA deelde is te zien hoe Diadato al grijpend naar zijn hoofd op de grond ligt, omringd door brokstukken en zijn gevallen camera. Een schokkend beeld, als je je beseft dat het nog veel erger had kunnen aflopen. Ook wordt er een foto getoond van een flinke plek die Diadato op zijn buik had als gevolg van de crash. "Vandaag had het veel erger kunnen aflopen", zo schrijft hij op zijn Facebook-account.

Rubio zag Pérez op haar afkomen

En dat het nog erger had kunnen aflopen, erkent ook Rubio, die op vrijwel dezelfde plek van het circuit stond als Diadato. "Ik volgde [met de camera, red.] de draai van de auto's en toen zag ik dat hij [Pérez, red.] op ons afkwam. Terwijl het gebeurde bleef ik foto's maken en zonder te kijken maakte ik ook foto's van Andrea [Diadato, red.]. Hij schreeuwde van de pijn en ik legde mijn camera weg om hem te helpen. Ze namen hem mee in een ambulance", zo klinkt het.

Meerdere gewonden

Maar er raakten nog meer mensen gewond, zo zag Rubio, die zelf ook niet volledig ongedeerd bleef. "We zaten allemaal onder de stukjes [bodywork, red.] met kleine wondjes. We hadden het geluk dat het in Monaco gebeurde, want als het ergens anders zou zijn gebeurd, waren we allemaal geraakt omdat de vleugel [van de RB20, red.] als een mes in de vangrail sneed", aldus Rubio. De fotograaf die naar het ziekenhuis moest, werd al vrij snel weer ontslagen en liet op social media weten dat het weer goed met hem gaat.

