Christian Horner is woedend na de crash van Sergio Pérez tijdens de Grand Prix van Monaco in de Formule 1 vanmiddag. De Red Bull-coureur werd geraakt door Kevin Magnussen, waarna hij spinde en een enorme klapper maakte. Horner spreekt van "een behoorlijk heftig incident" en heeft zijn oordeel klaar.

De start is altijd chaotisch in de nauwe straten van Monte Carlo. Het circuit is eigenlijk te smal voor de huidige generatie F1-auto's en daardoor is iedere centimeter cruciaal als je wiel aan wiel gaat. Pérez en Magnussen ondervonden dit aan de levende lijve, toen de Haas met zijn linker voorband op de rechter achterband van de Red Bull terechtkwam. Pérez spinde en klapte hard in de muur. Ook Magnussen maakte een flinke klapper en dat gold eveneens voor teamgenoot Hülkenberg, die niet tijdig kon afremmen om een incident bij zichzelf te voorkomen. Het resultaat was een enorme ravage en alle drie de coureurs vielen noodgedwongen uit. De stewards namen het incident direct onder de loep, maar kwamen al vrij snel tot de conclusie dat er geen verdere stappen noodzakelijk waren. Onbegrijpelijk, zo concludeert Horner.

Horner verbaasd door besluit stewards in Monaco

Er werd her en der een wenkbrauw opgetrokken toen de stewards lieten weten dat er no further investigation necessary was met betrekking tot de enorme crash van Pérez en Magnussen. Horner was één van die mensen die z'n wenkbrauw optrok. Sterker nog: de Red Bull-chef kan er met zijn hoofd niet bij dat er zo snel een conclusie werd getrokken bij zo'n grote klapper. "Het verbaasde mij dat het [de crash, red.] niet onderzocht werd. Het was namelijk een behoorlijk heftig incident", zo vertelde hij na afloop bij de media. Er is volgens Horner maar één schuldige aan het ongeluk - en dat is Magnussen. "Kevin had een wiel aan de binnenkant op een gedeelte van de baan dat alsmaar smaller wort. Je verwacht dan dat hij van z'n gas af gaat."

Magnussen vernielde meer dan alleen eigen race

Maar Magnussen remde niet, waardoor hij in aanraking kwam met de RB20 van Pérez. De Mexicaan was vervolgens passagier en spinde zijwaarts over het circuit, om vervolgens door zowel de muur als de aanstormende Hülkenberg een klap te incasseren. Pérez bleef gelukkig ongedeerd, maar van zijn auto was vrijwel niets meer over. Horner heeft dan ook absoluut geen goed woord over voor Magnussen, die toch al op scherp stond met betrekking tot de strafpunten op zijn licentie. "Hij heeft niet alleen Checo's race en de auto verwoest, hij heeft ook de race van zijn teamgenoot vernield. Niet erg slim", zo moppert Horner.

