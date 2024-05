Christian Horner heeft een waarschuwing afgegeven met betrekking tot de Grand Prix van Monaco, die vanmiddag op het programma staat in de Formule 1. Na de slechte kwalificatie van Max Verstappen, denkt de Red Bull-teambaas niet dat er nog iets mogelijk is op het nauwe stratencircuit. Hij denkt dat het eigenlijk al "zo goed als voorbij" is.

Verstappen en Red Bull worstelen al het hele weekend in de straten van Monte Carlo. In de kwalificatie leek de Nederlander iets dichter bij de concurrentie te zitten, maar in de slotfase van Q3 ging het mis. Verstappen pushte te hard, raakte de muur en kon zijn beslissende run niet afmaken. Hierdoor bleef hij met een zesde startpositie achter. Waar dit normaliter geen ramp hoeft te betekenen voor de drievoudig wereldkampioen, die niet vies is van een inhaalrace, is deze startplek in Monaco funest, zo concludeert Horner. Hij houdt z'n hart vast en waarschuwt Verstappen alvast voor een moeizame middag. De teambaas denkt dat het al "zo goed als voorbij is", zo laat hij enigszins pessimistisch weten bij Sky Sports F1.

"Race is zo goed als voorbij"

Horner was al enigszins sceptisch toen Red Bull aan het raceweekend in Monaco begon, maar zit nu - nog voordat de race überhaupt is verreden - al in zak en as. "De race is zo goed als voorbij", zo concludeert hij op voorhand. Volgens hem is er geen kans dat Verstappen zich alsnog naar de voorkant van het veld rijdt. "Afgezien van de safety cars", zo zegt hij. De racepace van de RB20 zag er goed uit, maar Horner denkt dat Verstappen - en ook teamgenoot Sergio Pérez - daar in Monte Carlo weinig aan hebben. "Onze racesnelheid is redelijk goed, maar of we dat kunnen tentoonstellen, vraag ik me af. Het is ook afhankelijk van hoe het verkeer zich ontwikkelt", aldus de Brit.

Kan Leclerc profiteren in Monaco?

Charles Leclerc kwalificeerde zich voor pole position en zou vanmiddag iets terug kunnen doen in de strijd om het kampioenschap. Hoewel Verstappen nog ruimschoots voorligt op de Monegask, kan Leclerc het gat wel iets verkleinen door zijn thuisrace in Monaco te winnen. Of dat ook gaat gebeuren, zien we vanmiddag vanaf 15:00 uur. Dan gaat de race van start op het Circuit de Monaco.

