Schokkende beelden: Fans en fotografen moeten rennen voor hun leven in Monaco

Sergio Pérez maakte gisteren een enorme crash mee tijdens de openingsfase van de Grand Prix van Monaco. De Mexicaan kwam er zonder al te veel kleerscheuren van af, maar het had niet veel gescheeld of omstanders waren ook ernstig gewond geraakt. Op nieuw opgedoken beelden is te zien hoe F1-fans en fotografen letterlijk moeten rennen voor hun leven.

De Formule 1 werkte afgelopen weekend de Grand Prix van Monaco af en dat is doorgaans niet de meest spectaculaire wedstrijd van het seizoen. Inhalen is vrijwel onmogelijk op het nauwe stratencircuit in Monte Carlo en dat komt mede omdat de muren onwijs dichtbij staan. Dat maakt dat crashen in het prinsdom eerder een regel dan uitzondering is tijdens een raceweekend, want een klein foutje wordt direct afgestraft met een klap in de vangrail. Dit ondervonden ook Pérez, Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg. Het drietal raakte betrokken bij een enorme crash en het was Pérez die op hoge snelheid zijwaarts de vangrail in werd geslingerd. Dit leverde niet alleen voor de betrokken coureurs een levensgevaarlijke situatie op, maar ook voor het personeel dat vlak achter de vangrail opgesteld stond.

F1-personeel moet rennen voor hun leven na Red Bull-crash

Op nieuwe beelden, gemaakt door omstanders, is te zien hoe levensgevaarlijk de crash was voor omstanders. Op het moment dat Pérez op de vangrail afstormt moeten het baanpersoneel en de fotografen zich rap uit de voeten maken. Wanneer de Red Bull vervolgens in de muur klapt, ontstaat er enorme ravage en moeten de heren letterlijk rennen voor hun leven. Op een andere video, gemaakt door een aanwezige fan, is goed te zien dat de brokstukken door de lucht vliegen en omstanders blij mogen zijn dat ze niet geraakt zijn door een stuk bodywork van één van de Formule 1-auto's. Iedereen bleef ogenschijnlijk ongedeerd gelukkig.

Bekijk de beelden via de links hieronder:

