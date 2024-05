Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, heeft het prijskaartje van de crash van Sergio Pérez tijdens de F1 Grand Prix van Monaco onthuld. De Oostenrijker is tevens niet blij met Kevin Magnussen, die de crash veroorzaakte, en de FIA.

Tegenover Sky Sports Germany laat Marko zit uit over de crash, die een einde maakte aan de race van zowel Pérez als Magnussen en zijn teamgenoot Nico Hülkenberg. Magnussen werd niet bestraft door de FIA, vooral omdat het tijdens de eerste paar bochten gebeurde en het autosportorgaan dan minder snel bereid is om straffen uit te delen. Volgens Marko was dit echter een vrij duidelijke fout van Magnussen en had de FIA niet zo snel een beslissing moeten nemen. "Het verbaasde me hoe snel de wedstrijdleiding dit incident afhandelde. Helaas zijn die beslissingen waar je eigenlijk niks tegen kunt doen."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Pérez kan zich niet vinden in beschuldiging van Magnussen: 'Helaas werd het niet onderzocht'

Marko baalt van schade en impact op budgetcap Red Bull

De auto van Pérez was na het incident eigenlijk compleet kapot. Drie van de vier banden en de wielophangingen waren compleet verdwenen, terwijl eigenlijk alleen het chassis nog te zien was. Marko stelt dat de veiligheid voorop staat en hij blij is dat er geen gewonden zijn gevallen, maar kijkt ook naar de financiële kant van het verhaal. Volgens de Oostenrijker heeft het veel impact op de budgetcap van Red Bull dit jaar, waarna hij het prijskaartje van de crash naar buiten brengt. "Ten eerste was het gevaarlijk, en ten tweede is de schade twee tot drie miljoen euro. Met het budgetplafond is dat een enorme handicap voor ons."

OOK INTERESSANT: Magnussen wijst naar Pérez als schuldige van startcrash: "Duwde me gewoon de muur in"

Marko ziet Magnussen 'wederom' bij crash betrokken zijn

Dat Magnussen bij het incident betrokken was, was voor Marko geen verrassing. De Deen, die op het randje van een schorsing zit na zijn bizarre aantal overtredingen tijdens het weekend in Miami, gaf zelf aan dat hij niet schuldig was en Pérez ruimte had moeten laten. Marko is het duidelijk niet met Magnussen eens. "Het was wederom een crash waar Magnussen bij betrokken was. Godzijdank is het verder goed afgelopen, maar dit was een hele gevaarlijke situatie."

Gerelateerd