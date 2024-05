Voor Sergio Pérez duurde de F1 Grand Prix van Monaco nog geen minuut. De Red Bull-coureur werd op de heuvel richting het casino geraakt door Kevin Magnussen met een zware crash tot gevolg. Hij is het niet eens met de beschuldigingen van de Deen.

Pérez kwalificeerde zich als achttiende voor de wedstrijd in Monte Carlo. Verkeer was namelijk een grote uitdaging voor hem op de zaterdag en hij kon in zijn tweede run in Q1 niet verbeteren. Hij mocht wel nog twee plekjes naar voren schuiven voor de start na de diskwalificatie van de beide Haas-bolides. Helaas was het nou juist iemand van het Amerikaanse team die hem zou uitschakelen. Magnussen probeerde een positie af te pakken van Pérez na Sainte Dévote door de snelle Beau Rivage, maar ze raakten elkaar en gingen de vangrail in. Nico Hülkenberg kon het ongeluk niet ontwijken en liep ook flinke schade op. "Mijn voorwiel zat helemaal voor zijn achterwiel," vertelde Magnussen tegenover onder andere GPFans. "Dus ik had verwacht dat hij ruimte zou laten voor één auto, al helemaal aangezien hij niemand aan zijn linkerkant had. Maar hij duwde me gewoon de muur in."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Magnussen wijst naar Pérez als schuldige van startcrash: "Duwde me gewoon de muur in"

Compleet onnodig

De coureur die terug is gevallen naar de vijfde plek in het kampioenschap, is het dus niet eens met de beschuldigingen van Magnussen. "Het is de eerste ronde," vertelde Pérez tegenover de media in Monaco. "Ik verloor een positie aan een van de Alfa's". De Mexicaan bedoelde de Kick Sauber van Valtteri Bottas. "Het is natuurlijk ronde één en als je je dan niet op de juiste plek op de baan bevindt, dan verlies je automatisch. Ik kwam de bocht uit en, je kan ook naar mijn onboard kijken, op geen enkele moment zie je Kevin. Ik was nogal verrast dat hij op dat moment vol gas bleef gaan. Het is compleet onnodig, weet je. We hebben een heleboel schade. We hadden een gevaarlijk incident. Ik ben ook heel teleurgesteld dat het niet onderzocht werd. Het was een enorme crash en mijn auto is volledig vernield." Als Magnussen een penalty had gekregen, kon hij rekenen op een schorsing. De Haas-coureur is namelijk nog maar twee strafpunten verwijderd van de twaalf die daarvoor nodig zijn.

Gerelateerd