Fernando Alonso was tijdens de F1 Grand Prix van Monaco, die hij als elfde afsloot, in de war. De Spanjaard kon niet helemaal pijlen op welke positie hij nu precies reed. Daarnaast moet ook Alonso toegeven dat een race in Monaco niet vermakelijk is, zeker niet als er al vroeg een rode vlag is.

In gesprek met Motorsport.com zegt Alonso dat hij dacht dat hij op P10 reed tijdens de race in Monaco. "Ik raakte in de war, want toen we [het gat opbouwden] en Lance na de pitstops voor me zat, zeiden ze: ‘oké, we hebben de tiende plaats veiliggesteld.’ We hebben dit allemaal gedaan voor dat laatste punt. Toen kreeg Lance een lekke band, ik zei: ‘Oh, nu heb ik alle verantwoordelijkheid op mijn schouders met heel oude banden om dit punt weer thuis te brengen.’ Ik reed vijftig ronden lang met de gedachte dat ik tiende was. En toen ik over de streep kwam en ze me P11 vertelden, zei ik: ‘Oh, dus, uh, al die stress voor niets.’ Maar hoe dan ook, het hield me in leven."

Alonso legt verwarring uit

Alonso legt vervolgens uit dat de verwarring kwam door de rode vlag aan het begin van de race en het terugzetten van Esteban Ocon en Carlos Sainz. "Toen de rode vlag tevoorschijn kwam, was Lance P10, ik P12. En op een gegeven moment plaatsten ze Sainz terug op P3, dus we waren twaalfde en veertien, we zouden dertiende en veertiende moeten zijn, maar Lance zat voor Daniel waar hij niet hoorde te zitten. Dus ik weet niet in welke positie ik ben gestart en ik weet niet in welke positie ik reed."

Alonso erkent dat races in Monaco niet vermakelijk zijn

Alonso geeft ook toe dat een race in Monaco niet heel spannend is, zeker niet als er al vroeg in de race een rode vlag is. "Als er een rode vlag is en je wisselt van banden en je gaat naar het einde, dan is het enige interessante aan een race in Monaco de pitstop die je moet maken. Als je die opwinding van een pitstop weghaalt, dan wordt het niets. Misschien worden de gesprekken heropend over wanneer er een rode vlag is, het niet wisselen van banden of verplicht zijn om dezelfde band te hebben of iets dergelijks, want als dat niet gebeurt, zijn er bepaalde momenten dat de race in gevaar komt. In ons geval hadden we weer eens pech. Ik denk dat we het tempo niet hadden. Het was een slecht weekend. Daar is geen twijfel over mogelijk. We kunnen onze prestaties niet verbergen, maar we kunnen ook niet verbergen dat we veel pech hebben gehad. We begonnen met een harde band om het einde te halen en een alternatieve strategie te hebben. Er is een rode vlag, dus we moeten de medium monteren en 78 ronden afleggen met de medium, wat een kamikaze strategie is, maar het was de enige manier om te proberen wat punten te scoren.”

