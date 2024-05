Voor Lewis Hamilton is de racerij niet het enige dat de klok slaat. De zevenvoudig kampioen is vaak terug te vinden bij modeshows en na de race in Miami maakte de Brit nog even een tussenstop in New York om het Met Gala mee te maken.

De show die georganiseerd is door Vogue wordt liefkozend 'het grootste mode-avondje uit' genoemd. Het idee is een benefiet, waarbij er geld wordt ingezameld voor het Metropolitan Museum of Art in New York City. De eerste maandag van mei is dan vervolgens datum waarop het allemaal samenkomt. De zevenvoudig kampioen was dit jaar ook aanwezig.

Hamilton vertegenwoordigt Formule 1 op rode loper

Diverse bekende sterren waren maandag op de rode loper terug te vinden zoals bijvoorbeeld: Bad Bunny, Jennifer Lopez, Gigi Hadid, Nicole Kidman, Chris Hemsworth. Daar schaarde Hamilton zich dus ook bij en de Brit liet zich dan ook van zijn modieuze kant zien.

Lewis, Venus Williams, and Stella McCartney #metgala pic.twitter.com/EEwqIfjd1f — Lewis Hamilton our champion (@LHourchampion) May 7, 2024

Lewis Hamilton arriving at the #MetGala After Party in New York. pic.twitter.com/BTAulOUCsN — deni (@fiagirly) May 7, 2024

Lewis, Stella McCartney, Serena Williams, and Karie Kloss#MetGala pic.twitter.com/qNl7HNwxoT — Lewis Hamilton our champion (@LHourchampion) May 7, 2024

