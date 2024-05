Andrew Shovlin, trackside engineering director van Mercedes, zag afgelopen weekend in Miami dat de nieuwe upgrades voor de W15 werken. Het team heeft dan ook een positief gevoel richting het weekend in Imola, waar Lewis Hamilton en George Russell op meer punten zullen hopen.

Afgelopen weekend voerde Mercedes een paar upgrades door die het team in Miami een zesde en achtste plaats op zouden leveren. Shovlin is tevreden met het weekend en vooral het resultaat van de upgrades, zo zegt hij in de Race Debrief van het team. "Het lijkt erop dat de updates de prestaties leveren bij de vloer waar we op hoopten. Het probleem op dit moment is dat alle anderen hun auto's aan het ontwikkelen zijn, je zag McLaren met een groot pakket en het lijkt erop dat ze vooruit zijn gegaan."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Sainz ziet Audi helemaal niet als beste mogelijkheid en mikt op Red Bull of Mercedes'

Mercedes ziet W15 elke sessie zich anders gedragen

Volgens Shovlin is het duidelijk dat de auto van Mercedes zich niet alleen tijdens elk weekend, maar tijdens elke sessie weer anders lijkt te gedragen. “Ook de problemen waar de coureurs mee te kampen hebben, maken het moeilijk om al die prestaties echt als een stap vooruit te zien. We hebben de neiging om te merken dat de auto zich van sessie tot sessie heel anders gedraagt. Totdat we daar een oplossing voor hebben, zullen we altijd minder profiteren van dit soort updates.”

OOK INTERESSANT: Wolff over vervanger voor Hamilton in 2025: 'Wachten op de gedachten van Verstappen'

Mercedes heeft hoop voor raceweekend in Imola

Shovlin sluit echter af met een positieve boodschap richting Russell, Hamilton en de fans van Mercedes. "Na de laatste paar races hebben we nu een duidelijk beeld van wat we aan de auto moeten doen om ervoor te zorgen dat de coureurs de wagen makkelijker kunnen besturen, zodat hij gaat waar ze willen tijdens die belangrijke kwalificatieronden."

Gerelateerd