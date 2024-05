Toto Wolff heeft zijn keuze gemaakt: hij wil Max Verstappen de tijd geven om de opvolger te worden van Lewis Hamilton bij het Formule 1-team van Mercedes. Volgens de teambaas is het wachten nu op Verstappen en zullen de Zilverpijlen pas doorschakelen als duidelijk wordt dat de Nederlander niet naar Mercedes wenst te komen. Dit zegt Wolff na afloop van de F1 Grand Prix van Miami.

Dat Mercedes interesse heeft in de diensten van Verstappen, is inmiddels algemeen bekend, maar Wolff heeft nu tussen neus en lippen door bevestigd dat de Nederlander ook daadwerkelijk de topprioriteit heeft. Wolff is bereid andere coureurs te laten wachten, totdat Verstappen een definitieve beslissing heeft genomen. Of dat betekent dat er ook daadwerkelijk gesprekken worden gevoerd, zegt Wolff niet, maar duidelijk is wel dat Wolff nog niet volledig overtuigd is dat Verstappen 'gewoon' bij Red Bull blijft. De Mercedes-teambaas zegt geen "schaakspel" te willen spelen met de potentieel nieuwe coureurs en wacht daarom eerst op Verstappen. Dit zei hij na afloop van de Formule 1 in Miami.

Wolff wil "gedachten van Max" afwachten

Wolff zegt "eerlijk" te willen zijn tegen alle coureurs die azen op het stoeltje van Hamilton bij Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen vertrekt na afloop van dit seizoen naar Ferrari en dus is er in 2025 plots een uiterst gewild zitje vrij. "Ik wil eerlijk zijn richting deze jongens en wil niet de indruk wekken dat we een schaakspel spelen met mensen, want dat is iets dat wij niet doen", zo wordt Wolff geciteerd door The Times. Wolff maakt dan ook duidelijk dat de eerste prioriteit bij Verstappen ligt, ondanks het feit dat het bijzonder moeilijk wordt om de Nederlander - zeker voor de kortere termijn - te contracteren. "Ik denk dat we onze tijd willen nemen, kijkend naar welke richting de gedachten van Max opgaan", aldus Wolff.

Mercedes "monitort andere coureurs" in afwachting van Verstappen

De andere coureurs op het lijstje van Wolff, waaronder de jongeling Kimi Antonelli, worden echter niet vergeten. Terwijl Mercedes wacht op een definitief antwoord van Verstappen, blijft het wel de andere kandidaten in de gaten houden. "Tegelijkertijd monitoren we de andere coureurs", zegt Wolff.

