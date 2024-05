Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft hard gecounterd op de woorden van Red Bull-CEO Oliver Mintzlaff. De topman van de energieblikjesleverancier was het beu dat Wolff openlijk liep te flirten met Max Verstappen en liet weten dat Mercedes zich met zijn "eigen problemen" moest bezighouden. Wolff reageert nu op deze woorden en slaat terug. Volgens hem kan Verstappen prima zelf een keuze maken.

Verstappen wordt de laatste weken steeds nadrukkelijker in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Sinds Adrian Newey aankondigde te vertrekken bij Red Bull Racing, zijn deze geruchten alleen maar sterker geworden. De onrust binnen de Oostenrijkse formatie in combinatie met een mogelijk tegenvallende motor in 2026, zouden Verstappen en zijn management ertoe hebben gezet nog eens goed na te denken over zijn toekomst. Wolff speelt op zijn beurt maar al te graag in op deze twijfels en probeert vrijwel wekelijks Verstappen te verleiden om naar Mercedes te komen. In de media steekt de teambaas meer dan eens de loftrompet over Verstappen en rolt hij constant de rode loper uit. Mintzlaff is daar niet langer van gediend en haalde daarom uit naar Wolff. De teambaas countert echter door te stellen dat de woorden van Mintzlaff "niet relevant" zijn voor hem.

Wolff moet zich richten "op zijn eigen problemen"

"Ik begrijp de druk die Toto Wolff en misschien ook andere teams voelen nu ze jaren op achterstand staan", zo zei Mintzlaff in een interview met het Duitse Bild. "Maar ik denk dat Wolff zich moet focussen op zijn eigen problemen. Daar heeft hij er genoeg van." Vervolgens verweet hij Wolff ook nog een gebrek aan respect. "En het heeft ook iets met respect te maken als je blijft praten over het personeel van andere teams", zo zei hij, om daaraan toe te voegen dat hij de handelswijze van Wolff "niet gepast" vindt. Na afloop van de Grand Prix in Miami werd Wolff geconfronteerd met de woorden van de hoogste Red Bull-baas, maar de Mercedes-kopman was niet bepaald onder de indruk.

Wolff countert woorden Mintzlaff

"Ik weet niet waarom deze kerel dit zegt", zo klonk Wolff stoïcijns tegenover de media in Miami. "Deze man [Mintzlaff, red.] is voor mij niet relevant." Volgens de teambaas uit Wenen kan Verstappen prima een eigen keuze maken over zijn toekomst. "Zoals ik al eerder heb gezegd, als ik Max was zou ik niet vertrekken. In ieder geval niet voor 2026. Maar hij is op dit moment dé man, dus hij moet zelf een beslissing maken."

