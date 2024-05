Charles Leclerc begon de F1 Grand Prix van Miami vanaf de tweede positie, maar wist deze plek niet mee te nemen richting de eindstreep. De Monegask moest een plaats inleveren, maar verscheen uiteindelijk wel op het podium. Na afloop stond hij dan ook met gemengde gevoelens bij de gridinterviews.

Leclerc had gehoopt bij de start een aanval te kunnen doen bij Verstappen, of minstens in zijn DRS te blijven voor enige tijd. Beide lukten niet en uiteindelijk verloor Leclerc ook nog een plaatsje aan de McLaren van Norris, die optimaal wist te profiteren van de safety car-situatie na de crash van Logan Sargeant en Kevin Magnussen. Leclerc leek in de slotfase nog wel aan te sluiten bij Verstappen, maar een aanval zat er helaas niet in. Hij moest zich uiteindelijk schikken in de derde positie en wist hiermee het laatste plekje op het podium veilig te stellen. Na afloop van de race in Florida was hij uiteraard niet volledig tevreden over het verloop van de race. Leclerc had immers op meer gehoopt. Tegenover Jenson Button blikte hij terug op zijn wedstrijd.

Leclerc dacht te gaan crashen met Red Bull

Bij de start ging het bijna goed mis voor Leclerc en hij ging er eigenlijk al vanuit dat hij zou gaan crashen met de Red Bull van Sergio Pérez. "Het was erg tricky [de start met Pérez, red.], Checo zat aan mijn binnenkant en ik had niet echt een goede start, ik had wat wheelspin. Checo blokkeerde en ik dacht dat we gingen crashen, maar gelukkig kwamen we allemaal heelhuids uit die eerste bocht, zonder enige schade." Vervolgens reed Leclerc puur zijn eigen race. "Daarna draaide het puur om het focussen op onszelf, maar vandaag misten we wederom net een beetje snelheid. We hebben ons best gedaan en waren ook wat ongelukkig met de safety car, de timing was niet geweldig voor ons. P3 was het beste wat we konden doen en ik ben er tevreden mee."

Leclerc blij voor Norris, hoopt op upgrades voor Ferrari

Vervolgens ging Leclerc ook nog even in op de zege van Norris en de upgrades van McLaren: "Ik ben super blij voor Lando, hij verdient het. Hij was meerdere keren zo dichtbij, maar om verschillende redenen lukte het toen niet. Maar vandaag leverde hij fantastisch werk. Hij zat er het hele weekend bovenop. Nu is het aan ons om upgrades te krijgen en ze weer bij te halen."

