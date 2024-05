Toto Wolff heeft zich uitgelaten over een gesprek dat hij in Miami heeft gevoerd met Red Bull-topman Helmut Marko. De Mercedes-teambaas laat weten dat de twee een "gemeenschappelijke mening hebben over dingen die zich in de afgelopen maanden hebben afgespeeld."

Het is een publiek geheim dat Mercedes-teambaas Toto Wolff probeert te profiteren van de onrust die heerst binnen Red Bull Racing. De Oostenrijkse grootmacht verkeerd sinds begin februari in zwaar weer, nadat bekend werd dat teambaas Christian Horner werd verdacht van vermeend grensoverschrijdend gedrag. Terwijl die soap nog altijd doorsuddert, is er aan de top van Red Bull een machtsstrijd gaande, waarbij Horner en Red Bull-topman Helmut Marko recht tegenover elkaar staan. In Saoedi-Arabië leek het er zelfs even op dat Marko op het punt stond bij het team te vertrekken.

Artikel gaat verder onder video

Max Verstappen sprak destijds zijn steun uit aan Marko, en lieten weten dat als de Oostenrijker het team moet verlaten, dat consequenties zou hebben voor zijn eigen toekomst bij het team. De Nederlander beschikt over een clausule in zijn contract waarmee hij vroegtijdig - voor eind 2028 - mag vertrekken, als de 81-jarige adviseur het team verlaat. Marko is een belangrijke vertrouweling voor Verstappen en heeft veel aan de man uit Graz te danken wat betreft zijn loopbaan in de Formule 1.

Wolff aast op komst Verstappen

Wolff maakt sindsdien openlijk jacht op de diensten van de Nederlander. Lewis Hamilton verlaat Mercedes eind 2024 en verkast naar Ferrari, en de Oostenrijkse teambaas wil maar wat graag de drievoudig wereldkampioen vanaf 2025 achter het stuur van een Zilverpijl zetten. Hij zou naar verluidt zelfs hebben aangeboden om Marko mee te laten verhuizen, als dat voor Verstappen een van de voorwaarden zou zijn. De 26-jarige Limburger heeft laten weten dat het voor hem allemaal draait om wie de beste auto heeft, en momenteel is dat nog altijd Red Bull Racing.

Dezelfde sterke mening

In Miami kwam echter naar buiten dat Marko en Wolff eerder dit weekend een gesprek met elkaar hebben gevoerd, en daar wordt laatstgenoemde voor de microfoon van de Duitse tak van Sky Sports naar gevraagd: "We zijn allebei Oostenrijkers en we blijven bij elkaar, ook als er flinke meningsverschillen tussen zitten", klinkt het. "Maar we hebben, laten we zeggen, een gemeenschappelijke, erg sterke mening over verschillende dingen die zich de afgelopen maanden hebben afgespeeld. Daar hebben we gewoon onze gedachten over uitgewisseld", luidt het cryptische antwoord.

Gerelateerd