Red Bull-CEO Oliver Mintzlaff heeft duidelijkheid gegeven over de toekomst van Max Verstappen bij het Formule 1-team van Red Bull Racing. De Duitser weet "duizend procent zeker" dat de drievoudig wereldkampioen niet zal vertrekken.

Het is een publiek geheim dat er onrust heerst binnen Red Bull Racing. Teambaas Christian Horner kwam begin februari in slecht daglicht te staan, nadat bekend werd dat een vrouwelijke medewerkster hem beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag. Terwijl die soap nog altijd doorsuddert, is er een machtsstrijd gaande waarbij Horner en Red Bull-topman Helmut Marko tegenover elkaar lijken te staan, en inmiddels is het nieuws naar buiten gebracht dat topontwerper Adrian Newey de renstal gaat verlaten.

Wolff maakt jacht op Verstappen

Max Verstappen sprak eerder dit seizoen zijn steun uit aan Marko en liet optekenen dat een eventueel vertrek van de Oostenrijker van invloed zou zijn op zijn eigen toekomst bij het team, waarna speculaties over een eventuele transfer de media zijn gaan domineren. Mercedes-teambaas Toto Wolff doet immers weinig moeite om zijn pogingen Verstappen naar de Duitse grootmacht te halen vanaf 2025, achter gesloten deuren te houden. Het openlijke flirten van de Oostenrijker leidde afgelopen weekend tot irritatie bij Red Bull-baas Oliver Mintzlaff, die zich voor het eerst sinds de onrust bij het team is begonnen, heeft uitgesproken.

Mintzlaff maakt korte metten met speculatie

In gesprek met de Duitse tak van Sky Sports geeft hij daarnaast duidelijkheid over de toekomst van Verstappen: "Ik ben er duizend procent zeker van [dat Verstappen blijft]", klinkt het. "Ik praat met Max, Horner praat met Max, en niks wijst erop [dat hij vertrekt]. Iedereen weet wie op dit moment de snelste auto bouwt. Dat blijkt niet alleen dit seizoen, maar ook de afgelopen seizoenen. Hij heeft een contract tot eind 2028. We hebben de beste auto en hij rijdt voor het gaafste merk. Max voelt zich hier op zijn plek, hij is hier wereldkampioen geworden en waardeert de omgeving. We hebben wat meer rust nodig, dat zal ik niet ontkennen, maar stap voor stap zullen we daar komen."

