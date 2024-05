Oliver Mintzlaff gaf namens Red Bull Racing afgelopen week een veeg uit de pan aan de constant flirtende Toto Wolff, die maar wat graag Max Verstappen naar zijn team wil halen. De Oostenrijker heeft nu gehoord over zijn opmerkingen en reageert op de uitspraken van de Red Bull-topman.

Het team van Mercedes moet na het 2024-seizoen natuurlijk op zoek naar een vervanger voor Lewis Hamilton, die besloten heeft om de deur in Brackley achter zich dicht te trekken voor zijn gedroomde avontuur bij het team van Ferrari. Verschillende namen passeren de revue, maar sinds het uitbreken van de interne Red Bull Racing-oorlog begin dit jaar is ook ineens de naam van Verstappen een optie voor de Duitse renstal. De afgelopen tijd hebben we teambaas Wolff dan ook veelvuldig horen flirten met de 26-jarige coureur. Voorlopig tevergeefs, want Verstappen heeft uitgesproken bij Red Bull te willen blijven.

Uitspraken Wolff

Het geflirt van Wolff en daarbij horende versierpogingen richting Verstappen, zijn vader en manager Raymond Vermeulen komen Mintzlaff inmiddels de keel uit. In gesprek met het Duitse Bild gaf de Red Bull-CEO vorige week een veeg uit te pan aan de Oostenrijkse voorman. "Ik begrijp de druk die Toto Wolff en misschien ook andere teams voelen nu ze jaren op achterstand staan", zo begon Mintzlaff. "Maar ik denk dat Wolff zich moet focussen op zijn eigen problemen. Daar heeft hij er genoeg van", zei hij onder meer.

Wolff reageert

Inmiddels is ook de Mercedes-teambaas geconfronteerd met de opmerkingen van Mintzlaff en reageerde hij bij Sky Sports kort maar krachtig op de uitspraken: "Ik snap helemaal niet wat die man bedoelt. Daarom is het ook helemaal niet nodig om er commentaar op te geven", liet Wolff optekenen. Mintzlaff zei bovendien dat hij duizend procent zeker was dat Verstappen in 2025 opnieuw voor zijn team gaat rijden, waar Wolff dan weer gekscherend op reageert: "Duizend procent... zo'n uitspraak zou ik nooit doen. In het leven werken we maar met honderd procent. Meer is er niet mogelijk", besluit Wolff.

